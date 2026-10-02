Sénégal: Assurance qualité de l'enseignement supérieur - Le pays et la Gambie renforcent leur coopération

Une nouvelle étape a été franchie dans le renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Gambie. Le but est d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. Les deux parties ont réaffirmé leur disponibilité, selon un communiqué de l'ANAQ-Sup, reçu vendredi, à poursuivre les échanges et à approfondir les axes de collaboration identifiés.

L'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-Sup) a accueilli une délégation de la National accreditation and quality assurance authority (NAQAA) de la Gambie, dans le cadre d'une visite d'échanges consacrée notamment à la gouvernance, aux pratiques scientifiques et à l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur.

« Cette visite constitue ainsi une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Gambie dans le domaine de l'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Les deux parties ont réaffirmé leur disponibilité à poursuivre les échanges et à approfondir les axes de collaboration identifiés », lit-on dans le texte.

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Au terme de cette mission, souligne l'ANAQ-Sup à travers un communiqué reçu vendredi, les deux institutions ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et aux travaux menés au cours de la visite.

Du côté sénégalais, le Secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup, Pr Massamba Diouf, a salué la richesse des échanges et la pertinence des connaissances partagées, soulignant que cette mission a permis d'aborder plusieurs dimensions liées à la gouvernance, aux aspects scientifiques et à l'assurance qualité.

Il a également réaffirmé la volonté de l'ANAQ-Sup de poursuivre et de concrétiser les engagements issus du protocole d'accord (MoU) conclu entre les deux institutions.

Favoriser le transfert d'expériences

Une attention particulière a été, selon la même source, accordée à la Validation des acquis de l'expérience (VAE/RPL), domaine dans lequel l'expertise développée au Sénégal constitue une source d'apprentissage et de partage pour la partie gambienne. Les deux institutions entendent ainsi poursuivre leurs échanges afin de favoriser le transfert d'expériences et le renforcement des capacités dans ce domaine.

Prenant la parole au nom de la délégation gambienne, Dr Momodou Lamin Tarro, représentant la NAQAA, a également exprimé sa satisfaction quant à l'accueil réservé à la délégation ainsi qu'à la qualité des échanges scientifiques. Il a souligné la profondeur des relations entre le Sénégal et la Gambie et réaffirmé la volonté de consolider davantage la collaboration entre les deux institutions et leurs ministères de tutelle.

La délégation gambienne a notamment indiqué avoir capitalisé les enseignements tirés de la mission et prévu de poursuivre le travail engagé, notamment à travers la traduction et l'intégration des documents et informations recueillis dans son rapport final.

L'ANAQ-Sup réaffirme ainsi son engagement à contribuer au développement de partenariats régionaux fondés sur le partage d'expertise, la coopération et l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement supérieur.