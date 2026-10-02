Sénégal: Un déficit de 231 enseignants, 35 écoles inondées

L'Inspection d'académie (IA) de Kaolack a fait, ce jeudi, le point sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027. Si des dispositions sont prises pour assurer une bonne reprise des cours, plusieurs difficultés persistent, notamment le déficit d'enseignants, les inondations et le manque d'équipements.

Le gouverneur de Kaolack, Guedj Diouf, a présidé, ce jeudi, un Comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de la rentrée scolaire. À cette occasion, l'IA a exposé les principales préoccupations du secteur.

Selon l'Inspecteur d'académie, Samba Diakhaté, 35 établissements scolaires sont actuellement sous les eaux, tandis que 64 autres nécessitent des travaux de réhabilitation. À cela s'ajoute un déficit de 9 500 tables-bancs. « En concertation avec les différents acteurs, la situation a été faite et envoyée aux autorités », a précisé M. Diakhaté.

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L'autre difficulté majeure concerne le déficit d'enseignants. Dans le secondaire, 231 enseignants font défaut. « Ce déficit est évalué sur la base des départs non remplacés ou encore des besoins non satisfaits l'année passée », a expliqué l'Inspecteur d'académie. Dans le préscolaire et l'élémentaire, le déficit est de 124 enseignants, dont 91 en français et 33 en arabe.

Plusieurs établissements doivent également bénéficier de travaux de réhabilitation, notamment le CEM Moustapha Ndiaye et le lycée Valdiodio Ndiaye. Présidant la rencontre, le gouverneur Guedj Diouf s'est réjoui des dispositions déjà prises. Il a toutefois appelé à « parachever le désherbage des salles de classe » et à éradiquer les occupations irrégulières dans les établissements scolaires.

Il a également insisté sur la sécurisation des écoles et invité les mairies et le Conseil départemental à construire des logements pour les gardiens. Le gouverneur a enfin appelé les parents d'élèves à jouer pleinement leur partition pour une rentrée scolaire dans de bonnes conditions.