Sénégal: Malick Mbaye, la consécration d'un parcours douanier

La nomination de Malick Mbaye à la tête de la Direction générale des Douanes marque un parcours construit exclusivement au coeur de l'administration douanière.

La cérémonie de passation de service entre le Directeur général sortant des Douanes, Babacar Mbaye, et son successeur, Malick Mbaye, s'est tenue, jeudi 1er octobre 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Inspecteurs généraux des Finances, de chefs de services et de nombreux cadres de l'Administration des Douanes. Cette passation de service consacre l'arrivée aux commandes d'un haut fonctionnaire qui connaît l'institution qu'il est désormais appelé à diriger.

Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, Malick Mbaye connaît la maison de l'intérieur. Nommé Directeur général des Douanes par décret n°2026-1724 du 21 septembre 2026, Malick Mbaye arrive avec un profil essentiellement technique. Il a servi dans les services opérationnels, en passant par les fonctions de réglementation, de coopération internationale, de renseignement et d'enquêtes.

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Titulaire d'une maîtrise en Analyses et Politiques économiques de la Faculté des Sciences économiques et de Gestion de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il intègre en 2002 le corps des Inspecteurs et Officiers des Douanes à sa sortie de l'Ecole Nationale de l'Administration (ENA). Il débute comme inspecteur-rédacteur à la Direction des Études et de la Législation, avant de rejoindre le Bureau des Douanes de Dakar-Port Nord comme vérificateur.

Cette première expérience sera rapidement complétée par des responsabilités dans les services d'études et d'analyse. En 2006, il prend la tête du Bureau des Études et Analyses économiques, puis dirige, de 2007 à 2009, le Bureau de la Nomenclature et de la Fiscalité. Deux fonctions qui vont contribuer à forger son expertise dans des domaines particulièrement sensibles de l'activité douanière.

En 2011, il devient Assistant du Directeur de la Réglementation et de la Coopération internationale. Deux ans plus tard, il prend la Direction du Bureau des Douanes de l'Aéroport Dakar-Yoff. Il dirigera ensuite le Bureau des Douanes de Dakar-Pétroles, au sein de la structure chargée des produits pétroliers et des unités spécialisées.

Une expertise qui dépasse le cadre national

Son parcours prend une nouvelle dimension en 2016 lorsqu'il est nommé Directeur de la Réglementation et de la Coopération internationale. À ce poste, il représente l'administration douanière dans les réunions et comités techniques de la CEDEAO. Son expertise dépasse alors le cadre national. Expert accrédité de l'Organisation mondiale des Douanes (OMD) en matière de Système harmonisé, il figure également parmi les experts ayant participé à l'élaboration du Tarif extérieur commun de la CEDEAO.

Cette dimension internationale constitue l'un des marqueurs forts de son profil. Elle témoigne d'une maîtrise des instruments techniques qui structurent les échanges commerciaux. En 2020, Malick Mbaye est nommé à la tête de la Direction du Renseignement et des Enquêtes douanières. Il relève le défi, dans un environnement marqué par la sophistication des réseaux de contrebande et la complexification des échanges internationaux. Il s'attache notamment à renforcer les outils d'analyse et les moyens de contrôle de l'administration. Lorsque la réforme organisationnelle transforme cette direction en Direction des Enquêtes douanières, il en conserve la responsabilité à partir de janvier 2023.

C'est donc un homme qui connaît à la fois le terrain, les bureaux, la réglementation et la coopération internationale qui prend les commandes de la Douane sénégalaise.