Sénégal: Violences sexuelles - Dakar et l'ONU veulent renforcer la prise en charge des victimes

Le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, a reçu ce vendredi 02 octobre 2026, la Sous-Secrétaire générale des Nations Unies et Défenseure des droits des victimes, Najla Nassif Palma. Au menu : la protection des victimes d'abus et de violences sexuels, et l'idée d'un comité de réflexion sur le sujet.

Selon le communiqué du ministère, l'audience a porté sur « la protection et la prise en charge des victimes d'abus et de violences sexuels ». La responsable onusienne a salué l'accueil réservé par le Sénégal à l'ONU et à ses quelque 2 200 agents dans le pays. Sa démarche vise à renforcer la défense des droits des victimes, « en particulier les filles et les femmes », et à faciliter leur accès à la justice.

Mme Nassif Palma souhaite travailler avec les autorités à « l'institutionnalisation de la prise en charge des victimes ». Elle entend aussi identifier les meilleures pratiques et renforcer le soutien de l'État aux victimes.

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Le garde des Sceaux s'est réjoui de cette visite et a rappelé les « relations anciennes et étroites » entre Dakar et l'ONU, notamment à travers la participation de forces sénégalaises aux missions de l'Organisation. Il a insisté sur « l'importance d'une éthique de responsabilité » pour les personnels mis à la disposition des Nations Unies, ce qui renvoie aux accusations d'abus sexuels dans certaines opérations de paix.

Enfin, l'État pourrait accompagner la réflexion sur la création d'un comité dédié, afin de « mieux cerner les enjeux » et d'apporter « une réponse appropriée aux victimes ». À ce stade, aucun calendrier ni composition n'a été annoncé.