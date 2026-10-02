Soudan: Moslih Nassar - Le pays fait face à une guerre économique organisée et l'État oeuvre pour surmonter cette situation.

2 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le conseiller du Premier ministre, Moslih Nassar a affirmé que le pays fait face à une guerre économique organisée, menée en parallèle de la guerre sur le terrain, se traduisant par des campagnes de spéculation systématique sur les marchés des devises, une attaque contre la monnaie nationale et une instabilité des prix qui pèse sur le quotidien des citoyens.

Dans une déclaration à SUNA, il a décrit ce plan comme « vaste et dangereux », piloté par des parties étrangères qui soutiennent et financent la milice rebelle, avec pour objectif de soumettre le Soudan et d'imposer par l'économie ce que la milice n'a pu obtenir par les armes.

Il a indiqué que les autorités de l'État déploient des efforts continus et coordonnés pour mettre en place des mesures de protection de la monnaie nationale, de stabilisation des marchés et d'allègement du fardeau sur les citoyens. « Nous avons pleine confiance dans la capacité du peuple soudanais à faire échouer ce complot, comme il a vaincu le plan de la guerre militaire », a-t-il ajouté.

Lire l'article original sur SNA.

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