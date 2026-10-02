Soudan: Le pays participe à la réunion annuelle de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) à Paris.

L'Autorité soudanaise de normalisation et de métrologie a participé à la réunion annuelle de l'Organisation internationale de normalisation (ISO-OIN) et à la 48e Assemblée générale, organisées à Paris du 28 septembre au 2 octobre 2026, sous le thème « Building trust in a changing world » (Bâtir la confiance dans un monde en mutation).

Délégation conduite par la directrice générale de l'Autorité, Mme Rahba Saïd Abdallah, a pris part aux travaux aux côtés de représentants d'organismes nationaux de normalisation, d'experts et de décideurs du monde entier. L'événement, l'un des plus importants dans le domaine de la normalisation, a permis de discuter des évolutions et défis mondiaux, et du rôle des normes internationales pour renforcer la coopération, soutenir l'innovation responsable et transformer les défis communs en solutions pratiques.

Les débats ont porté sur les personnes et la planète, les technologies émergentes et l'intelligence artificielle, le commerce et le développement, ainsi que la durabilité et la résilience climatique. La nouvelle version de la norme ISO 9001:2026 sur les systèmes de management de la qualité a été mise en avant pour sa capacité à aider les institutions à gérer risques et opportunités, à renforcer leur résilience et à consolider la confiance des clients et parties prenantes.

En marge de la rencontre, la délégation soudanaise a tenu des entretiens bilatéraux avec ses homologues russe, saoudien et suédois, et une réunion élargie avec le secrétaire général de l'ISO, afin d'élargir la participation du Soudan aux activités de l'organisation et de renforcer sa présence dans le système international de normalisation.

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