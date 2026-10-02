Soudan: Le sous-secrétaire aux Affaires étrangères rencontre le secrétaire général adjoint du (PNUD) pour les États arabes.

Le sous-secrétaire au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Moawia Osman a rencontré vendredi, en marge des travaux de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Abdallah Al-Dardari, secrétaire général adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour les États arabes.

L'ambassadeur a réaffirmé la volonté du Soudan de renforcer ses relations avec le PNUD, son principal partenaire dans le domaine du développement, saluant ses contributions dans les secteurs de la santé, de l'énergie propre, de l'eau et de la production agricole. Les deux parties ont examiné les moyens de mobiliser les fonds de financement du développement, de contribuer à l'élaboration d'un plan stratégique de relèvement, ainsi que de réaliser une évaluation globale du secteur de l'énergie et d'établir une feuille de route complète pour son redressement.

La rencontre s'est achevée sur la confirmation de la poursuite de la coopération et de la coordination entre les mécanismes et programmes des Nations Unies, et sur l'invitation adressée à M. Abdallah Al-Dardari à visiter le Soudan début février prochain.