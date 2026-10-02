Soudan: Le pays condamne et dénonce fermement le ciblage, par la milice houthie, de la station de distribution d'électricité « Taybah »

Le ministère soudanais des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a vivement condamné et dénoncé la attaque de la milice houthie contre la station de distribution d'électricité « Tayba » à Médine, qui alimente notamment la Mosquée du Prophète (paix et bénédictions sur lui), qualifiant cet acte ignoble de ciblage d'une infrastructure civile et d'atteinte à la sainteté de la ville du Prophète.(paix et bénédictions sur lui).

Dans un communiqué publié vendredi, le gouvernement soudanais a affirmé que cette agression s'inscrit dans la logique de la milice houthie de viser les lieux saints islamiques et de provoquer les sentiments des musulmans à travers le monde. Il a appelé la communauté internationale à condamner ces pratiques et à agir pour les faire cesser, afin de préserver la sécurité et l'intégrité des Deux Saintes Mosquées.

Le Soudan a réitéré sa pleine solidarité avec le Royaume d'Arabie saoudite, réaffirmant son soutien à la protection de sa sécurité et de ses lieux saints.