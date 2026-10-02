Soudan: La Place des Nations à Genève accueille l'exposition d'art soudanais.

L'esplanade des Nations Unies à Genève a accueilli jeudi l'exposition artistique « Soudan : l'art, témoin des droits de l'homme », organisée par la « Ligue humanitaire pour les droits », présentant les oeuvres du peintre soudanais Moataz Mokhtar Ali.

L'exposition illustre la souffrance du peuple soudanais et les violations commises par la milice, à travers des tableaux dénonçant les crimes atroces des Forces de soutien rapide contre les civils, documentant meurtres, déplacements forcés et ciblage d'innocents.

Dans des déclarations à la presse, l'artiste a affirmé que sa participation constitue « une responsabilité humaine », visant à porter les voix et les visages des victimes de la guerre et à montrer la résilience du peuple soudanais.

L'événement a reçu la visite et les éloges de l'artiste yéménite Dr Alaf Hamdi, spécialisée en arts visuels et intelligence artificielle, qui a souligné que les oeuvres réussissent à transmettre la tragédie et à dénoncer les crimes de la milice, incarnant la douleur des femmes et des enfants d'une manière qui dépasse les rapports écrits, pour former un document visuel et historique inspirant devant la communauté internationale.