Madagascar: Un trafiquant de tortues condamné à dix ans de prison

Les trois personnes accusées de trafic illégal de tortues, portant sur 167 spécimens à Toliara, ont été jugées la semaine dernière devant le Pôle anticorruption (PAC). Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a indiqué que le verdict prononcé condamne le premier prévenu, présenté comme le principal responsable de l'affaire, à dix ans d'emprisonnement. Le deuxième a été condamné à cinq ans de prison, tandis que le troisième a été acquitté au bénéfice du doute. Une amende de 100 millions d'ariary a également été prononcée dans le cadre de cette affaire.

Les trois individus avaient été interpellés au mois de mars dernier à Toliara. Cent soixante-sept tortues radiata avaient été découvertes dans la maison où ils avaient été arrêtés. L'enquête avait alors révélé qu'ils appartenaient à un réseau de trafiquants de tortues et que celui-ci aurait des liens avec la criminalité et le blanchiment d'argent. L'affaire a été jugée et s'est soldée par ces lourdes condamnations.

Le principal prévenu ainsi que celui impliqué dans la facilitation du trafic sont tous deux condamnés à des peines de prison et au paiement d'amendes. Le troisième, présenté comme un interprète, a été acquitté au bénéfice du doute.