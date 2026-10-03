Tunisie: Nabeul - Plus de 36.000 litres d'eau minérale et 11 tonnes de sucre saisis

Les équipes de contrôle économique relevant de la Direction régionale du Commerce et du Développement des exportations à Nabeul ont relevé 340 infractions économiques au cours du mois de septembre, à l'issue de 1.530 visites d'inspection effectuées par 122 équipes de contrôle.

La directrice régionale du Commerce à Nabeul, Sihem Mabrouk, a indiqué que les opérations de contrôle ont concerné plusieurs secteurs, notamment les fruits et légumes, les produits alimentaires, les poissons, les volailles et les oeufs, les conserves, les épices, les eaux minérales, les cafés et restaurants, les aliments pour animaux, les pâtisseries, les boulangeries ainsi que les fournitures scolaires.

Les produits alimentaires ont concentré le plus grand nombre d'infractions, avec 83 infractions, suivis des fournitures scolaires avec 55 infractions, du secteur du tabac avec 58 infractions et des fruits et légumes avec 52 infractions.

Les infractions liées aux augmentations et hausses illégales des prix arrivent en tête, avec 151 infractions. Quelque 121 infractions concernaient le non-respect de la transparence et de l'intégrité des transactions commerciales, tandis que 38 infractions étaient liées à des pratiques monopolistiques. Les autres infractions concernaient notamment la qualité et la fraude.

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Plus de 36.000 litres d'eau minérale saisis

Les équipes de contrôle ont également procédé à 25 opérations de saisie portant sur des produits et marchandises de première nécessité.

Parmi les principales saisies figurent 36.084 litres d'eau minérale, pour non-respect des prix réglementés, ainsi que 30.000 cahiers scolaires, pour refus de vente, vente conditionnée et dissimulation de marchandises.

Les contrôleurs ont également saisi 11 tonnes de sucre pour détention en dehors des circuits légaux, 3,4 tonnes de farine pour non-respect de la réglementation relative aux produits subventionnés, ainsi que 36 tonnes de pommes de terre pour pratiques monopolistiques en dehors des espaces légaux. Quelque 1.618 articles scolaires ont également été saisis.

Sihem Mabrouk a souligné que les efforts conjoints des équipes de contrôle économique se poursuivent afin de garantir la régularité de l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité, de lutter contre les dépassements et les pratiques portant atteinte au bon fonctionnement du marché et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens.