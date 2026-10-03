Tunisie: Nabeul - Plus de 36.000 litres d'eau minérale et 11 tonnes de sucre saisis

2 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les équipes de contrôle économique relevant de la Direction régionale du Commerce et du Développement des exportations à Nabeul ont relevé 340 infractions économiques au cours du mois de septembre, à l'issue de 1.530 visites d'inspection effectuées par 122 équipes de contrôle.

La directrice régionale du Commerce à Nabeul, Sihem Mabrouk, a indiqué que les opérations de contrôle ont concerné plusieurs secteurs, notamment les fruits et légumes, les produits alimentaires, les poissons, les volailles et les oeufs, les conserves, les épices, les eaux minérales, les cafés et restaurants, les aliments pour animaux, les pâtisseries, les boulangeries ainsi que les fournitures scolaires.

Les produits alimentaires ont concentré le plus grand nombre d'infractions, avec 83 infractions, suivis des fournitures scolaires avec 55 infractions, du secteur du tabac avec 58 infractions et des fruits et légumes avec 52 infractions.

Les infractions liées aux augmentations et hausses illégales des prix arrivent en tête, avec 151 infractions. Quelque 121 infractions concernaient le non-respect de la transparence et de l'intégrité des transactions commerciales, tandis que 38 infractions étaient liées à des pratiques monopolistiques. Les autres infractions concernaient notamment la qualité et la fraude.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Plus de 36.000 litres d'eau minérale saisis

Les équipes de contrôle ont également procédé à 25 opérations de saisie portant sur des produits et marchandises de première nécessité.

Parmi les principales saisies figurent 36.084 litres d'eau minérale, pour non-respect des prix réglementés, ainsi que 30.000 cahiers scolaires, pour refus de vente, vente conditionnée et dissimulation de marchandises.

Les contrôleurs ont également saisi 11 tonnes de sucre pour détention en dehors des circuits légaux, 3,4 tonnes de farine pour non-respect de la réglementation relative aux produits subventionnés, ainsi que 36 tonnes de pommes de terre pour pratiques monopolistiques en dehors des espaces légaux. Quelque 1.618 articles scolaires ont également été saisis.

Sihem Mabrouk a souligné que les efforts conjoints des équipes de contrôle économique se poursuivent afin de garantir la régularité de l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité, de lutter contre les dépassements et les pratiques portant atteinte au bon fonctionnement du marché et de préserver le pouvoir d'achat des citoyens.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.