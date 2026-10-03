Tunisie: Prêts sur l'honneur - Plusieurs centaines de milliers d'inscriptions dès le premier jour

L'analyste financier Moez Hadidane a indiqué que 14.300 particuliers et 2.860 entreprises de taille moyenne pourraient bénéficier du prêt d'honneur, soulignant toutefois que le nombre de personnes ayant tenté de s'inscrire sur la plateforme dédiée a dépassé plusieurs centaines de milliers dès le premier jour.

Intervenant à la radio, Moez Hadidane a précisé que les 17 banques concernées par l'octroi de ce prêt avaient été surprises par l'ampleur de l'affluence sur la plateforme. Cette situation a conduit certaines banques à demander des documents supplémentaires aux clients qui n'étaient pas en mesure de les fournir au moment de leur inscription.

L'analyste financier a estimé qu'il aurait été préférable que la Banque centrale de Tunisie définisse, dès le départ, la liste des documents nécessaires pour bénéficier du prêt d'honneur. Il a également suggéré que les banques publient ces documents sur leurs sites internet au moins 15 jours avant l'ouverture des inscriptions, afin de permettre aux demandeurs de préparer leurs dossiers à l'avance.

À défaut, Moez Hadidane estime qu'il aurait été possible d'autoriser les bénéficiaires à compléter les documents manquants au moment de l'octroi du prêt.

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Concernant les conditions d'accès, il a souligné qu'il était difficile d'appliquer un principe d'égalité entre les demandeurs, chaque banque disposant de ses propres exigences. Certaines banques demandent notamment une attestation d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS).

D'autres établissements exigent également une attestation relative aux engagements financiers du demandeur auprès du secteur bancaire, document délivré par la Banque centrale. Selon Moez Hadidane, cette information étant déjà disponible dans le système bancaire, sa présentation physique par le demandeur ne serait pas nécessaire.