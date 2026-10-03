Tunisie: CAB - Conférence de presse du comité directeur - De mauvaises surprises !

Des dettes à n'en plus finir et une situation financière délicate.

Le comité directeur provisoire a organisé hier une conférence de presse au cours de laquelle la trésorière générale, Mme Rim Maâlaoui, a exposé une situation financière extrêmement délicate. Elle dit ne pas avoir été mise au courant de l'ampleur des dettes à honorer par le club nordiste pour la simple raison que la passation ne s'est pas effectuée d'une manière transparente. Pendant de longues minutes, sur un ton alarmiste, elle a lu une liste de montants à payer qui font froid dans le dos.

Les dettes sous forme d'impôts s'élèvent à 561.354 dinars dont le délai vient à terme le 31 mars 2030. Dans le même temps, le CAB est redevable de 827.838 dinars qui seront payés suivant un échéancier jusqu'au 17 juillet 2031. Mme Maâlaoui nous apprend qu'il reste à payer 41 mille dinars, outre le paiement d'une 4e tranche avoisinant les 70 mille dinars. Mais ce n'est pas tout !

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le CAB doit payer également, dans les 45 jours, la somme de 170 mille dinars à deux joueurs dont l'ex-Cabiste Abdou Seyde sans compter les arriérés de salaires et primes de joueurs (près de cinq mois non payés) qui traînent depuis la saison passée. Bref de quoi décourager plus d'un à se présenter comme candidat à la présidence du club.

Des chiffres à donner le tournis

Et pour boucler la boucle, la trésorière, très déçue du faible soutien du public «jaune et noir», ajoute : «Nous attendions beaucoup mieux quant aux rentrées d'argent lors des matches de championnat.

Le match contre l'ASM a rapporté dans les caisses 16 mille dinars alors que celui joué contre l'OB a avoisiné les 23 mille dinars. Trop peu».

Enfin Mme Maâlaoui s'étonne qu'un club âgé de près d'un siècle ne possède pas un minimum d'héritage sur le plan immobilier... Le CAB se trouve dans une situation inédite depuis sa fondation en 1928. Le tableau est on ne peut plus sombre !