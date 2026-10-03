Afrique: Union européenne / Renvoi de migrants en Afrique - Les discussions «avancent» sur les hubs d'accueil

L'Ouganda et surtout le Rwanda sont les plus souvent cités comme susceptibles d'héberger les premiers «hubs».

Plusieurs pays européens, qui veulent créer des centres de rétention en Afrique pour y renvoyer des migrants déboutés du droit d'asile ont fait état de progrès dans leurs efforts pour y parvenir, lors d'une réunion de l'UE, hier.

«En ce qui concerne les hubs de retour, les choses avancent très bien», a déclaré à la presse le ministre danois de l'Immigration, Morten Bodskov, à son arrivée à cette réunion ministérielle à Luxembourg.

«Nous allons dans la bonne direction», a ajouté le responsable, qui s'est entretenu avec ses homologues des quatre autres pays partenaires sur ce dossier (Autriche, Grèce, Allemagne et Pays-Bas).

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Le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a quant à lui confirmé des «discussions préliminaires» avec des pays susceptibles d'accueillir de tels centres, sans préciser lesquels.

L'Ouganda et surtout le Rwanda sont les plus souvent cités comme susceptibles d'héberger les premiers «hubs».

Tout en soulignant qu'il fallait prendre le temps de négocier des projets juridiquement très solides, face au risque de recours, Dobrindt a dit espérer qu'un premier accord pourrait être conclu avant la fin de l'année.

Sur ce sujet, les ministres européens de l'Intérieur ont donné hier leur feu vert final au règlement européen sur les retours, le texte législatif qui autorise la création de tels centres de rétention en dehors de l'UE. Ils devaient également discuter d'autres mesures pour accélérer les renvois de migrants, grâce à une coopération accrue avec certains pays tiers en priorité.

Comme l'a rappelé le commissaire européen aux Migrations Magnus Brunner, les principaux flux migratoires vers l'Europe partent du Pakistan et du Bangladesh, puis traversent le Proche-Orient et l'Egypte jusqu'en Libye, d'où ont lieu de nombreuses tentatives pour franchir la Méditerranée en bateau.