Tunisie: Corruption et blanchiment d'argent - Un ancien ministre condamné à cinq ans de prison

2 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La chambre criminelle de la Cour d'appel de Tunis a confirmé le jugement de première instance condamnant un ancien député du Parlement dissous et un ancien ministre de l'Environnement dans une affaire portant sur des accusations de corruption et de blanchiment d'argent.

La Cour a ainsi confirmé la condamnation de l'ancien député à 10 ans de prison et celle de l'ancien ministre de l'Environnement à cinq ans de prison.

Elle a également maintenu la peine prononcée à l'encontre de l'épouse de l'ancien député, soit deux ans de prison avec sursis, dans le cadre de la même affaire.

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