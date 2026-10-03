Tunisie: Drame à Fériana - Un élève de 5e année de base meurt dans une école primaire

2 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Un élève en classe de cinquième année primaire est décédé, ce jour, au sein de l'école primaire Hédi Ajlani à Feriana, dans le gouvernorat de Kasserine. Ce tragique événement a plongé les élèves, les parents d'élèves et la communauté éducative dans un état de choc et de profonde tristesse.

Selon de premières informations qui ont circulé, l'enfant aurait perdu la vie des suites d'une altercation avec un camarade. Une autre version est toutefois venue nuancer ces faits : relayant les propos de Nabil Hakki, secrétaire général du syndicat de l'enseignement de base de Kasserine, celle-ci indique que le drame s'est produit à la suite d'un mouvement de bousculade entre élèves au moment de regagner leur salle de classe, entraînant la chute mortelle de l'enfant.

Par ailleurs, les informations recueillies indiquent que le père du défunt exerce la profession de professeur de l'enseignement secondaire, une circonstance qui accentue la charge émotionnelle de cette épreuve pour sa famille ainsi que pour l'ensemble du corps enseignant.

Les circonstances exactes et les causes précises de ce décès devront être établies par les conclusions des enquêtes officielles menées par les autorités sécuritaires et judiciaires compétentes.

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