Afrique de l'Ouest: UEMOA - La croissance s'établit à 6 % au deuxième trimestre 2026

Dakar — Les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont réalisé une croissance de 6 % en glissement annuel au deuxième trimestre de cette année, le taux d'inflation espéré pour toute l'année étant d'une moyenne de 1 %, a indiqué, vendredi, à Dakar, le président du Conseil des ministres de cette organisation régionale, Aboubakar Nacanabo.

"Au sein de notre Union, les fondamentaux demeurent solides", a assuré M. Nacanabo, ministre de l'Économie et des Finances du Burkina Faso.

Il participait à une session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA.

La croissance économique s'est établie à 6 % au deuxième trimestre 2026, après 6,1 % au trimestre précédent, a indiqué le ministre burkinabè en présence de ses pairs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette performance portée par l'ensemble des secteurs d'activité témoigne, selon lui, de la vitalité des économies de l'UEMOA et de leur capacité de résistance.

Concernant l'évolution des prix, le taux d'inflation au deuxième trimestre de l'année est de 0,4 %, a-t-il dit, rappelant qu'il était de -0,2 % au trimestre précédent.

Pour l'ensemble de l'année 2026, l'inflation pourrait s'élever à une moyenne de 1 %, selon le Conseil des ministres de l'UEMOA.

D'après son président, le taux d'inflation de la zone monétaire était de 0 % en 2025.

"Cette remontée de l'inflation s'explique principalement par la hausse des prix du transport, qui est consécutive au relèvement des prix des produits pétroliers dans la plupart des États membres de l'UEMOA", a expliqué Aboubakar Nacanabo.

D'après lui, l'évolution des prix du logement et de certains produits alimentaires a contribué à la hausse de l'inflation.

Ces "évolutions" surviennent dans un environnement international marqué par les perturbations économiques et financières liées au conflit au Moyen-Orient, a-t-il signalé.

Malgré l'incertitude résultant de la situation géopolitique actuelle du monde, les perspectives économiques de l'UEMOA restent soutenues par les performances des industries extractives et manufacturières, des activités commerciales et des services, selon Aboubakar Nacanabo et ses pairs.

La campagne agricole 2026-2027 rend les perspectives économiques "favorables" pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine, affirment les ministres chargés des Finances de ses pays membres.

M. Nacanabo recommande toutefois la vigilance en raison des risques liés à la conjoncture internationale, à la situation propre à chaque État membre et aux effets croissants du changement climatique.

Il juge nécessaire de consolider les acquis économiques et de transformer les performances conjoncturelles en progrès durables.

"Une croissance robuste prend tout son sens lorsqu'elle renforce nos économies, améliore concrètement les conditions de vie de nos populations et accroît notre capacité collective à faire face aux chocs", a souligné le président du Conseil des ministres de l'UEMOA.