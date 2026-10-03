Sénégal: Christine Fages - 'L'escale du +Mistral+ à Dakar est le symbole d'un partenariat militaire rénové entre le Sénégal et la France'

Dakar — L'ambassadrice de la France au Sénégal, Christine Fages, a indiqué, vendredi, que l'escale à Dakar du porte-hélicoptères "Mistral" de la Marine nationale française symbolise la reconstruction du partenariat militaire autour des intérêts stratégiques communs entre Dakar et Paris.

"Le mistral est à Dakar comme le symbole d'un vent nouveau, d'un partenariat rénové et confiant qui veut s'inscrire dans la durée", a-t-elle notamment déclaré au cours d'une réception, à Dakar, à bord du navire amphibie.

La cérémonie a enregistré la participation du contre-amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la Marine sénégalaise, du général de division Valentin Seiler, actuel général chef du Commandement pour l'Afrique chargé de coordonner les engagements des troupes françaises sur le continent, de plusieurs ambassadeurs de pays (Allemagne, Japon, Mauritanie, Suède, etc.) accrédités à Dakar.

"Au-delà de ce symbole, l'escale du porte-hélicoptère amphibie +Mistral+ au Sénégal, dans ce moment pivot du partenariat militaire entre nos deux pays est surtout le symbole de la reconstruction de notre partenariat militaire autour de nos intérêts stratégiques communs", a réitéré l'ambassadrice de la France au Sénégal.

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Cette escale technique, du 2 au 6 octobre, dans la capitale sénégalaise, s'inscrit dans le cadre de CORYMBE 26, un déploiement naval français dans le golfe de Guinée ayant débuté le 23 septembre 2026 avec le départ du porte-hélicoptères amphibie (PHA) depuis Toulon.

Selon le général de division Valentin Seiler, cette escale constitue une nouvelle étape de la coopération bilatérale rénovée entre la France et le Sénégal en matière de défense et de sécurité.

"Elle est conforme à la nouvelle doctrine de coopération du Sénégal (intégrité territoriale, promotion des intérêts stratégiques, égalité entre les partenaires, refus des dépendances). En cela, elle est une illustration de notre capacité collective à développer un partenariat ambitieux et respectueux des intérêts et de la souveraineté de nos deux pays", a-t-il souligné.

Entre la France et le Sénégal, ces intérêts convergent largement et l'agenda de souveraineté du gouvernement sénégalais actuel correspond aux intérêts stratégiques de la France, tout simplement parce que notre intérêt est de pouvoir compter sur un Sénégal souverain, prospère et influent afin de relever ensemble les défis de notre temps qui commencent à se multiplier et sont de plus en plus difficiles à résoudre, a fait observer l'ambassadrice de la France au Sénégal.

"Face à ces enjeux, nul ne peut en effet demeurer seul et la France se veut un partenaire fiable, crédible et solidaire qui veille à se coordonner de manière étroite avec ses alliés (...) en dehors de l'Europe au premier rang desquels, une fois encore, notre allié sénégalais", a assuré Christine Fages

C'est dans ce cadre que Valentin Seiler, général chef du Commandement pour l'Afrique a annoncé un certain nombre d'activités conjointes, notamment au champ de tir de Mont-Rolland et un séminaire de pilotes dronistes, samedi, des échanges entre les officiers du "Mistral", du régiment d'Infanterie et de chars de marine et les stagiaires de l'Institut de défense du Sénégal (IDS), dimanche.

Ces échanges à double sens, "riches et fertiles", "ne produisent pas seulement des compétences. Ils créent une grammaire commune, condition de la connaissance mutuelle et de la confiance et garantissent une interopérabilité opérationnelle précieuse. Ils se concrétisent également par une coopération militaire rénovée, réciproque et recentrée sur les capacités du haut du spectre", a souligné l'ambassadrice Christine Fages.

Après l'annonce, le 31 décembre 2024, par le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, de la fermeture de toutes les bases militaires étrangères sur son sol, la France a officiellement fermé et restitué les siennes, le 17 juillet 2025, marquant la fin de plus de six décennies de présence militaire permanente.