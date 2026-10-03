Angola: Le ministre considère la Justice militaire comme essentielle à la cohésion des FAA

Luanda — Le ministre de la Défense nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie, Lúcio do Amaral, a mis en évidence ce vendredi, à Luanda, le rôle de la Justice militaire dans le maintien de la discipline, de l'autorité, de la hiérarchie et de la cohésion des Forces Armées Angolaises (FAA).

Selon Lúcio do Amaral, la mission de la Justice militaire doit être exercée avec un sens élevé des responsabilités, de la rigueur, de l'impartialité, de l'indépendance technique et du respect des droits et garanties légalement consacrées.

Le ministre s'est exprimé lors de la cérémonie de présentation des nouveaux responsables des organes de Justice militaire aux membres du Ministère de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et des Vétérans de la Patrie et de l'État-major général des FAA.

À cette occasion, il a souligné que la discipline militaire est indissociable de la justice, car une discipline solide et durable exige le respect des normes, de la dignité humaine et des principes de légalité et de responsabilité.

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Aux nouveaux responsables des organes de Justice militaire, Lúcio do Amaral a adressé un message de confiance et d'encouragement, ajoutant que tous les militaires doivent comprendre que le respect de la loi constitue une obligation, quels que soient le grade, la fonction ou la position dans la hiérarchie militaire.

Selon le ministre, le développement des forces armées, la modernisation de leurs structures, leur participation à différentes missions et l'émergence de nouvelles formes de criminalité et de comportements indisciplinés exigent une justice militaire plus structurée, spécialisée et efficace.

Pour cette raison, il a jugé fondamental de promouvoir la formation continue des magistrats, des officiers de justice et des autres professionnels qui interviennent dans le système de Justice militaire, ainsi que de renforcer la coopération institutionnelle entre les différents organes compétents.

Le ministre a également exprimé son intérêt pour l'amélioration des mécanismes de prévention des infractions, car une bonne justice ne se limite pas à punir, mais doit aussi éduquer, prévenir, corriger et renforcer les valeurs qui sous-tendent l'institution militaire.

« La capacité des Forces armées réside, dans une large mesure, dans leur discipline, leur organisation, leur unité et leur sens du devoir », a-t-il réaffirmé.

Dans ce contexte, il a ajouté que les instances de Justice militaire ont la responsabilité de contribuer à la préservation de ces valeurs, toujours dans les limites de la loi et avec le strict respect des principes qui guident la Constitution de la République d'Angola.

La justice, la discipline et la hiérarchie constituent les piliers inséparables de l'institution militaire, dont la préservation relève de la responsabilité collective, a-t-il martelé.

Les nouveaux officiers ont été promus et investis ce jeudi, par le Président de la République et Commandant en chef des FAA, João Lourenço. LDN/ART/DF/LUZ