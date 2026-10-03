Angola: La vice-présidente du MPLA rend hommage à Maria Eugénia da Cruz

Luanda — La vice-présidente du MPLA, Mara Quiosa, a rendu hommage ce vendredi, à la veuve du cofondateur du parti et nationaliste Viriato da Cruz, Maria Eugénia Nunes da Cruz, décédée dimanche des suites d'une maladie.

Lors de la cérémonie d'adieu officielle, au Quartier Général de l'Armée, la vice-présidente du MPLA s'est inclinée devant le cercueil contenant la dépouille de la défunte, a déposé une couronne de fleurs, a salué les proches et a écouté les messages d'hommage.

En guise d'ultime témoignage, Mara Quiosa a laissé un message de reconnaissance et d'hommage dans le livre d'or. Elle a écrit : « la Direction centrale du MPLA s'incline devant la mémoire de Maria Eugénia da Cruz et présente ses plus sincères condoléances à la famille endeuillée. »

Dans sa déclaration à la presse, Mara Quiosa a salué la figure de Maria Eugénia da Cruz et de son époux, Viriato da Cruz, l'un des fondateurs du MPLA et un personnage incontournable de l'histoire du parti, un nationaliste et un patriote qui a participé activement à la lutte de libération du pays.

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« Maria Eugénia da Cruz a également participé à de nombreuses actions clandestines menées à cette époque. Nous pouvons aussi la considérer comme une combattante pour la liberté et l'indépendance de notre pays », a-t-elle martelé.

Le coordinateur de la Commission de discipline, d'éthique et d'audit du Comité central du MPLA, Pedro Neto, a déclaré que c'est avec un profond regret et une haute considération que le parti s'incline devant la mémoire de Maria Eugénia da Cruz, épouse de Viriato da Cruz, co-fondateur du parti au pouvoir.

La Direction du MPLA a mis en lumière le parcours de la défunte, marqué par son dévouement à la cause nationale et par sa participation, souvent discrète et loin des grandes scènes, au processus qui a conduit à la libération d'Angola du joug colonial portugais.

Née en 1928 à Moxico, Maria Eugénia da Cruz est décédée à l'âge de 98 ans, des suites d'une maladie.

Après avoir terminé ses études au Portugal, elle est retournée en Angola, où elle a occupé des fonctions publiques aux douanes, puis, dans les années 1950, à la poste angolaise.

C'est au cours de cette période de mobilisation politique à Luanda qu'elle s'est engagée à la cause nationaliste angolaise, selon le message d'hommage.

À Conakry, où elle s'était exilée, elle a participé directement à l'organisation des archives du mouvement politique, une période marquée par des difficultés matérielles et organisationnelles.

Le Bureau politique considère Maria Eugénia da Cruz comme la compagne de l'un des fondateurs du MPLA, mais aussi témoin et actrice d'un chapitre de l'histoire de la lutte de libération nationale et de la conquête de la souveraineté angolaise.

