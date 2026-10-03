Angola: Une conférence internationale sur les mines pour façonner l'avenir du secteur

Luanda — L'avenir du secteur minier national sera au coeur des discussions de la Conférence Internationale sur les mines d'Angola (AIMC), qui se tiendra les 26 et 27 novembre à Luanda.

Sous le thème « Des minéraux qui transforment, Des partenariats qui stimulent », cet événement, qui réunira pour la première fois la Conférence internationale sur les mines et la Conférence internationale du diamant, accueillera plus de 800 participants, entre représentants du gouvernement, investisseurs internationaux, entreprises de ce secteur et institutions financières.

En plus de discussions sur les défis du secteur, la conférence offre un cadre propice à la création de partenariats et à l'attraction d'investissements dans la chaîne de valeur du secteur minier, avec l'accent sur les diamants, le cuivre, l'or, le niobium, les terres rares et le lithium.

L'annonce de cette conférence a été faite jeudi, lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire d'État aux Ressources minérales, Jânio Corrêa Victor.

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À cette occasion, le secrétaire a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à l'attraction des investissements pour le développement des multiples chaînes de valeur du secteur, afin de faire face aux diamants synthétiques.

Cette stratégie, a-t-il ajouté, vise à faire de l'Angola un pays minier d'excellence à l'échelle continentale et mondiale.

Pendant les deux jours de la conférence, les discussions porteront sur le potentiel géologique d'Angola, le financement de la chaîne de valeur, les technologies des entreprises du secteur et les stratégies d'industrialisation, entre autres thèmes.