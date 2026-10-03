Angola: Ferryboat transporte plus de mille tonnes de marchandises vers Cabinda

Cabinda — La nouvelle embarcation Ferryboat Ro-Pax Tchiowa, qui transportera 1 280 tonnes de marchandises diverses par semaine, est arrivée ce vendredi dans la province de Cabinda, pour renforcer le réseau de cabotage dans la région nord.

C'est ce qu'a annoncé à la presse, le secrétaire provincial aux transports, au trafic routier et à la circulation urbaine à Cabinda, António Custódio.

Il a indiqué que cette embarcation, d'une capacité de transport par voyage de 640 tonnes de marchandises diverses, 430 passagers, 168 véhicules légers et 24 camions porte-conteneurs, assurera des liaisons chaque lundi et jeudi.

António Custódio a assuré que les prix des billets restent conformes aux tarifs officiels de l'opérateur : 22 000 kwanzas en classe économique et 35 000 kwanzas en classe d'affaires.

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Selon lui, Ferryboat va dynamiser la mobilité territoriale, atténuer l'isolement géographique de Cabinda et favorisera l'écoulement des produits et le commerce dans la région.

Il a exhorté les hommes d'affaires à mieux tirer parti de ce moyen de transport de marchandises, notamment de produits alimentaires de base, car il est sûr, rapide et sans excès de bureaucratie.

« Nous sommes convaincus que, désormais, de nombreux opérateurs vont préférer embarquer leurs camions de marchandises sur un bateau plutôt que de traverser le territoire de la République Démocratique du Congo en raison des contrôles excessifs le long du trajet », a-t-il souligné.

Géré par l'opérateur public Secil Marítima, le nouvel investissement stratégique du Ministère des Transports a coûté plus de 12 milliards de kwanzas. JFC/DC/DF/LUZ