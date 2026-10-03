Centrafrique: Benstiti retient 26 joueuses pour la double confrontation face à la Centrafrique

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football, Farid Benstiti, a fait appel à 26 joueuses, en vue de la double confrontation face à la République centrafricaine, les 9 et 13 octobre au stade olympique du 5-Juillet d'Alger (18h00), comptant pour le 2e tour des éliminatoires des Jeux olympiques 2028 de Los Angeles, a annoncé la Fédération algérienne (FAF), vendredi .

Les coéquipières de la nouvelle venue, Nesrine Bahlouli (Al-Nassr/ Arabie saoudite), entameront leur rassemblement le 5 octobre, soit quatre jours avant le premier rendez-vous face aux Centrafricaines.

Les "Vertes" restent sur une qualification historique pour la Coupe du monde au Brésil (24 juin-25 juillet 2027), obtenue grâce à leur place de demi-finalistes lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2026.

Trente-cinq sélections africaines sont engagées dans cette campagne qualificative au rendez-vous olympique.

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La compétition se déroulera en cinq tours qualificatifs. A l'issue de ce parcours qui s'étalera jusqu'au 4 décembre 2027, les deux sélections finalistes décrocheront leur qualification pour représenter la zone CAF au Tournoi olympique de football féminin de Los Angeles 2028, prévu du 11 au 29 juillet 2028.

La liste des 26 joueuses :

Gardiennes : N'Gazi Chloé Yamina (FC Fleury 91, France), Haley Amina (EA Sétif), Benabdallah Amel (CF Akbou)

Défenseures : D'Oria Mélline (OGC Nice, France), Ould Hocine Célina (Paris FC, France), Alouache Ouassila (CF Akbou), Belkhiter Morgane (US Saint-Malo, France), Belloumou Inès (West Ham nited, Angleterre), Smaâli Emma Sabrina (RC Lens, France), Smits Ouraghi Lana (Stade de Reims, France), Compaore Sarah (OM, France)

Milieux de terrain : Bethi Melissa (Washington Spirit, Etats-Unis), Bouzid Wissem (LOSC Lille, France), Boussaha Lina (Al-Ittihad FC, Arabie saoudite), Bekhaled Sofia (OL Lyonnes, France), Bahlouli Nesrine (Al-Nassr FC, Arabie saoudite), Ould Braham Amira (Besiktas, Turquie), Dafeur Marine (Bristol City FC, Angleterre) Oularbi Anaïs (Vancouver Rise, Canada), Hamideché Aicha (CF Akbou)

Attaquantes : Taleb Muller Laura (Yüksekova SC, Turquie), Adjabi Ikram (Le Havre AC, France), Bendris Lynda (AS Cannes, France), Aggoune Célia (RC Lens, France), Khiri Inès (Yverdon-Sport, Suisse), Naili Nouhed (AS Cannes, France).