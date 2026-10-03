Algérie: Le NC Magra et l'USM Annaba aux commandes

ALGER — Le NC Magra vainqueur en déplacement contre le NRB Téleghma (2-1), et l'USM Annaba qui a disposé de Paradou AC (2-1), ont pris provisoirement le leadership de la Ligue 2 amateur de football, à l'occasion de la deuxième journée du groupe Centre-Est, disputée vendredi et marquée également par la victoire du MSP Batna dans le derby des Aurès face au CA Batna (1-0).

L'USMA qui restait sur une défaite à l'extérieur, a bien réagi en dominant le Paradou AC (2-1) dans l'affiche de cette journée jouée devant un nombreux public venu encourager les hommes de Maiza qui ambitionnent cette année de retrouver la Ligue 1 professionnelle.

De son côté, le NC Magra a frappé fort loin de ses bases, en dominant le NRB Téleghma (2-1), un deuxième succès de la saison qui lui permet de partager la tête du classement avec l'USMAnnaba avec six points en attendant l'épilogue de cette journée samedi.

L'autre affiche phare de cette journée entre le MSPB et le CAB a souri au "Mouloudia" qui s'est imposé petitement sur son rival de toujours (1-0), signant au passage sa première victoire de la saison. En revanche, rien ne va plus chez le CAB, toujours en quête de son premier succès de la saison.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'US Chaouia qui avait raté d'un cheveu l'accession en Ligue 1 Mobilis la saison dernière, est à la traine en ce début de saison, tenue une nouvelle fois en échec sur son propre terrain par l'AS Khroub (0-0).

En revanche, le MO Constantine a pleinement profité de l'avantage du terrain et du soutien du public pour prendre le dessus sur une accrocheuse formation du CR Béni Thour (2-1), rejoignant par la même occasion l'AS Khoub et le MSPB à la troisième place du classement avec cinq points pour chaque club.

Les péripéties de cette troisième journée se poursuivront samedi, avec le déroulement des matchs JSM Skikda - NRB Béni Oulbane et JSD Jijel - JS Azazga dans le Groupe Centre-Est, ainsi que la totalité des rencontres du Groupe Centre-Ouest, avec en tête d'affiche le derby algérois entre le NA Hussein Dey et le RC Kouba.

A suivre également les chocs MC Saïda - ASM Oran et GC Mascara - USM Blida, entre anciens pensionnaires de l'élite, qui ambitionnent de jouer les premiers rôles cette saison.

Pour rappel, cette troisième journée de Ligue 2 amateur est amputée de matchs WA Tlemcen - RC Arbaâ et MO Béjaïa - IRB Nezla, ayant été reportés à des dates ultérieures.