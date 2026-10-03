Algérie: Le ministère de la Santé signe une convention de coopération avec Boehringer Ingelheim pour la prise en charge des maladies rares

ALGER — Le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene a co-présidé avec le directeur général régional pour la région Inde, Moyen-Orient, Turquie et Afrique (IMETA) de Boehringer Ingelheim, Derek O'Leary, la cérémonie de signature d'une convention de coopération entre le ministère de la Santé et la société allemande, visant à appuyer les efforts du ministère en matière de prise en charge des Accidents vasculaires cérébraux (AVC) et des maladies rares, indique vendredi un communiqué du ministère.

Cette convention de coopération a été signée, jeudi soir au siège du ministère, par la directrice des programmes de soins, de l'éthique et de la déontologie médicale au ministère de la Santé, Souhila Lellou, et le directeur de Boehringer Ingelheim Algérie, Samir Lahmek, précise-t-on de même source.

Elle prévoit "l'appui et le renforcement des capacités des professionnels de santé, ainsi que l'accompagnement des efforts de numérisation du système de prise en charge des AVC, de manière à contribuer à l'amélioration des parcours de soins, au renforcement de la coordination entre les différents intervenants et à la fourniture de services de qualité aux patients".

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Cette convention vise à "renforcer la coopération et le partenariat dans le domaine de la santé publique, à travers l'adoption d'une approche fondée sur les preuves et les données scientifiques, permettant d'évaluer les ressources et les capacités disponibles, d'identifier les besoins prioritaires et de mettre en place des mécanismes appropriés pour améliorer la prise en charge des patients", lit-on dans le communiqué.

Le ministère de la Santé a souligné que cette coopération s'inscrit dans le cadre de "ses efforts visant à développer les parcours de prise en charge des maladies prioritaires, à améliorer la qualité des services de santé, et à promouvoir la prévention, le diagnostic précoce et la prise en charge intégrée, en vue de répondre aux besoins des patients et de renforcer la performance du système de santé national".