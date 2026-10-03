Algérie: Plus de 400.000 nouveaux stagiaires rejoindront dimanche les établissements de formation professionnelle

ALGER — Plus de 400.000 stagiaires et apprentis rejoindront dimanche les instituts d'enseignement et de formation professionnels à travers le territoire national, dans le cadre de la rentrée de la formation professionnelle de la session d'octobre 2026, marquée par l'introduction de 23 nouvelles spécialités couvrant des secteurs vitaux tels que les énergies renouvelables et la cybersécurité, a-t-on appris auprès du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels.

Ces stagiaires et apprentis bénéficieront, dans le cadre de la rentrée de la formation professionnelle de la session d'octobre 2026, des différents modes de formation, en fonction des places pédagogiques disponibles dans les établissements de formation et d'enseignement professionnels des différentes wilayas du pays, et ce, à travers plus de 1.100 établissements de formation, précise le ministère.

Cette session est ponctuée par l'adoption du Référentiel national des formations et des compétences (RNFC), et par la numérisation des inscriptions et du suivi, opérant ainsi une transformation dans la manière d'élaboration et de mise à jour des offres de formation, à travers le passage de la nomenclature nationale des spécialités à un référentiel fondé sur les compétences requises sur le marché du travail.

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Cette nouvelle approche repose sur "le renforcement du rapprochement avec les différents secteurs et organismes concernés par l'emploi et l'investissement", notamment l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), et les organismes chargés du soutien à l'investissement, afin de recueillir les données relatives aux besoins du marché du travail et d'y adapter les spécialités.

Dans ce cadre, 23 nouvelles spécialités ont été introduites au titre de la session d'octobre 2026, couvrant les domaines des énergies renouvelables, de la cybersécurité, de l'environnement, de la qualité, de l'industrie 4.0, du développement web et de l'intelligence artificielle, ainsi que d'autres spécialités liées aux transformations que connaît l'économie et aux besoins des entreprises.

Cette session se caractérise également par "l'élargissement de l'introduction de la langue anglaise dans un certain nombre de spécialités techniques, en réponse à la demande exprimée par les entreprises économiques, compte tenu de l'importance de cette langue dans plusieurs domaines professionnels et techniques", selon la même source.

Ces spécialités s'inscrivent dans une nouvelle orientation du secteur faisant de l'emploi post-formation l'un des axes essentiels dans l'élaboration des offres de formation, sur la base des besoins du marché du travail à court et moyen termes et en s'appuyant sur une vision prospective dans la détermination des compétences et des spécialités requises.

Dans le domaine de la numérisation, deux plateformes numériques ont été intégrées au portail national des services numériques gouvernementaux "Dzair Digital Services", afin de faciliter les inscriptions et de relier les différentes informations relatives aux offres de formation et aux spécialités disponibles à travers le pays.

Dans ce cadre, la plateforme "Takwin" permet au stagiaire de s'inscrire via un compte personnel et de consulter les différentes spécialités disponibles aux niveaux local et national, tandis que la plateforme "Tamhin" renforce la mise en relation entre les établissements de formation et le secteur économique, en permettant aux entreprises d'exprimer leurs besoins en spécialités et effectifs de stagiaires requis.

Cette mise en relation permet d'associer les entreprises économiques au processus de formation dès ses premières étapes, notamment à travers la formation pratique, la formation par alternance et les stages au sein des entreprises, avec la possibilité d'adapter la durée et le contenu de certaines spécialités en fonction des besoins du partenaire économique, en coordination avec les ingénieurs pédagogiques du secteur.

Par ailleurs, la session d'octobre 2026 connaît la création d'un institut spécialisé en cinématographie, en partenariat entre le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels et le ministère de la Culture et des Arts, dont l'objectif est d'assurer une formation spécialisée dans les métiers et les compétences liés à l'industrie cinématographique.

Le secteur recense 17 centres d'excellence, tandis que cette session verra la création de 25 laboratoires techniques répartis à travers le territoire national, en tenant compte de la nature du tissu économique et industriel et des besoins locaux de chaque région, selon le ministère.

Les nouvelles spécialités sont réparties entre les instituts spécialisés et les centres de formation et d'enseignement professionnels, en fonction de la nature de chaque spécialité et des besoins des régions, ce qui permet d'assurer des formations techniques spécialisées dans les établissements habilités, avec la possibilité d'ouvrir d'autres spécialités au niveau local en réponse à la demande exprimée.

Concernant les préparatifs matériels et humains de la rentrée de la formation professionnelle, le ministère a assuré la mise à disposition des moyens nécessaires au niveau des établissements de formation et d'enseignement professionnels, notamment en matière de transport, de restauration et d'hébergement.