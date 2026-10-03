Algérie: Adoption d'une résolution saluant les efforts de l'Algérie dans la lutte contre la désertification

ALGER — Le Conseil des ministres arabes de l'Environnement a adopté, lors de sa 37e session tenue au Caire, avec la participation de la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Kaouter Krikou, une résolution saluant l'initiative de l'Algérie et ses efforts déployés dans la lutte contre la désertification, à travers le projet du Barrage vert et son rôle important dans la protection des terres et des écosystèmes, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

La résolution, adoptée jeudi au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe en Egypte, prévoit de soumettre le projet du Barrage vert à la commission technique compétente pour l'étudier afin de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre et à sa généralisation à l'échelle arabe, renforçant ainsi l'échange d'expertises et de bonnes pratiques et tirant profit de l'expérience algérienne en matière de lutte contre la désertification, précise le communiqué.

Cette résolution vient confirmer celle adoptée par le Conseil des ministres arabes de l'Environnement lors de sa 36e session, laquelle avait salué l'expérience algérienne du Barrage vert et recommandé sa généralisation à l'échelle arabe, consacrant ainsi la poursuite du soutien à l'action arabe commune pour faire face aux défis de la désertification, de la dégradation des terres et des changements climatiques.

Par ailleurs, en marge de sa participation aux travaux de la 37e session du Conseil des ministres arabes de l'Environnement, Mme Krikou a rencontré plusieurs de ses homologues arabes, avec lesquels elle a examiné les moyens de renforcer la coopération et l'échange d'expertises dans le domaine de l'environnement.

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Dans ce cadre, la ministre a tenu une rencontre bilatérale avec le ministre saoudien de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture, Abderrahmane ben Abdulmohsen al Fadley, lors de laquelle ils ont examiné les perspectives de développement de l'action commune et le soutien aux efforts visant à relever les défis environnementaux et à promouvoir le développement durable.

Mme Krikou a également rencontré le ministre de l'Environnement et du Changement climatique de l'Etat du Qatar, Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie, avec lequel elle a évoqué les moyens de faire face aux changements climatiques et de soutenir le développement durable.

La ministre a tenu une autre rencontre avec la ministre égyptienne du Développement local et de l'Environnement, Manal Awad Mikhail, lors de laquelle les deux parties ont abordé les perspectives de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de la protection de la nature et de la biodiversité, de l'économie verte et de la lutte contre la pollution, outre les expériences réussies des deux pays dans le domaine des solutions environnementales durables.

Par ailleurs, Mme Krikou a rencontré le président de l'Autorité de l'environnement du Sultanat d'Oman (UNEA), Abdullah bin Ali Al-Amri, les deux responsables ayant examiné les perspectives de développement de l'action commune dans les domaines de la protection de l'environnement, de la préservation des ressources naturelles et du soutien au développement durable.