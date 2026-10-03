Sahara Occidental: Le Conseil de sécurité tiendra jeudi prochain des consultations sur la MINURSO

2 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par ONU

Le Conseil de sécurité des Nations unies tiendra, jeudi prochain, des consultations à huis clos sur la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), a indiqué le représentant du Front Polisario auprès de l'ONU et coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Omar.

Lors de ces consultations, les membres du Conseil de sécurité écouteront deux exposés, présentés par l'Envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, et le Représentant spécial du secrétaire général et chef de la MINURSO, Alexander Ivanko, a précisé Sidi Mohamed Omar, dans une déclaration à l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Le diplomate sahraoui a affirmé que le règlement juste et durable du conflit au Sahara occidental passe par la garantie du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, à travers un référendum libre et transparent.

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Il a salué, dans le même sillage, le soutien important à la cause sahraouie exprimé lors du débat général de la 81e session de l'Assemblée générale de l'ONU, soulignant que le secrétaire général des Nations unies avait confirmé, dans son dernier rapport, que les instances onusiennes compétentes continuaient de traiter la question du Sahara occidental comme une question de décolonisation.

Concernant la récente rencontre entre une délégation sahraouie et le représentant permanent des Etats-Unis auprès de l'ONU, Mike Waltz, Sidi Mohamed Omar a expliqué que cette réunion s'inscrivait dans le cadre du dialogue permanent avec les membres du Conseil de sécurité et Washington, en sa qualité de porte-plume concernant la MINURSO.

La délégation sahraouie a réaffirmé, lors de cette rencontre, son attachement au processus politique des Nations unies, tout en rejetant toute proposition allant à l'encontre des aspirations légitimes du peuple sahraoui ou visant à légitimer l'occupation marocaine, a-t-il ajouté.

Il a également souligné que le règlement de la situation des réfugiés sahraouis demeure directement lié à la fin de l'occupation militaire marocaine qui a provoqué leur déplacement en 1975.

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