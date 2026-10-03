Burkina Faso: Rentrée judiciaire 2026-2027 - Le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ mise sur les valeurs endogènes pour une justice souveraine

Le Président du Faso, Chef de l'État, le Capitaine Ibrahim Traoré, Garant de l'indépendance du Pouvoir judiciaire, a assisté dans la matinée de ce vendredi 02 octobre 2026, à l'audience solennelle de rentrée des cours et tribunaux du Burkina Faso, placée sous le thème : « Apport des mécanismes traditionnels de règlement des différends pour un meilleur accès à la justice au Burkina Faso ».

Ce thème s'inscrit directement dans la vision du Chef de l'État, engagé à intégrer les valeurs endogènes de gestion des conflits au coeur du système judiciaire national. Cette orientation stratégique s'est matérialisée par l'adoption, par l'Assemblée législative du Peuple, de la loi Faso Bu Kaoré, qui institutionnalise la justice traditionnelle.

Dans son discours à la Nation du 31 décembre 2025, le Capitaine Ibrahim Traoré avait précisé les fondements de cette démarche : « Nous ne pouvons pas importer une justice, l'appliquer telle quelle et espérer garantir la cohésion sociale. En intégrant nos valeurs ancestrales ainsi que les personnes-ressources dans la résolution de certains litiges, nous poserons les bases d'un espace de cohésion sociale solide et durable ».

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À travers cette réforme, le Président du Faso entend bâtir une justice souveraine, accessible et véritablement ancrée dans le substrat socioculturel burkinabè. Sa présence à la Rentrée judiciaire marque son soutien aux acteurs du secteur de la justice pour la rendre plus accessible aux populations pour une meilleure cohésion sociale.