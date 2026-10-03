Burkina Faso: Sondage CGTN - La « Golden Week » témoigne de la vigueur de l'économie des vacances en Chine

Pendant les vacances de la Fête nationale, le tourisme réceptif chinois continue de prendre de l'ampleur, avec de plus en plus de visiteurs étrangers venant en Chine pour découvrir son attrait culturel et touristique, son ouverture et son dynamisme.

Au cours du premier semestre de cette année, le nombre de ressortissants étrangers entrant en Chine a atteint 22,914 millions, soit une hausse de plus de 20 % par rapport à la même période de l'année précédente. Parmi eux, le nombre d'entrées sans visa a augmenté de 30,6 % par rapport à l'année précédente.

Selon une enquête mondiale menée par CGTN, 92,8 % des personnes interrogées ont déclaré que les contenus publiés sur les réseaux sociaux concernant les voyages en Chine ont renforcé leur envie d'en savoir plus sur ce pays et de s'y rendre, tandis que 87 % ont indiqué qu'une visite sur place leur permettrait d'acquérir une compréhension plus complète et plus authentique de la culture, de la société et du développement chinois.

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L'essor du tourisme réceptif pendant cette période de vacances n'est pas le fruit du hasard. Il reflète les efforts constants de la Chine pour approfondir son ouverture et faciliter les voyages entre le pays et le reste du monde. Ces dernières années, la Chine n'a cessé d'améliorer ses politiques en matière de visas et d'entrée sur son territoire. La politique de transit sans visa de 240 heures s'applique désormais à 57 pays, tandis que 61 pays bénéficient d'une entrée sans visa de 30 jours à Hainan. Les politiques d'exemption de visa unilatérales et réciproques ont encore davantage ouvert les portes de la Chine au monde. Ces mesures ont stimulé les échanges entre les peuples. Au cours du premier semestre de cette année, 17,815 millions de ressortissants étrangers sont entrés en Chine sans visa, ce qui représente 77,7 % de l'ensemble des arrivées étrangères.

L'enquête montre que 91,8 % des personnes interrogées ont déclaré que les mesures chinoises de facilitation des visas et de l'entrée sur le territoire ont renforcé leur envie de voyager en Chine, tandis que 89,5 % estiment que la Chine s'ouvre au monde et partage les fruits de son développement. À mesure que les touristes étrangers découvrent par eux-mêmes le train à grande vitesse chinois, les paiements mobiles et les services touristiques intelligents, le « China Travel » est devenu une tendance populaire sur les réseaux sociaux du monde entier, contribuant ainsi à transformer le tourisme de loisirs en une source de croissance durable pour l'économie chinoise.

Ce qui incite les touristes étrangers à revenir en Chine, ce ne sont pas seulement les sites historiques et culturels tels que la Grande Muraille et la Cité interdite, mais aussi le confort et l'innovation de la vie moderne. Des paiements mobiles fluides aux trains à grande vitesse en passant par les services de VTC pratiques, ces expériences du quotidien offrent au monde une nouvelle perspective sur la Chine moderne. Il convient notamment de noter que les voyages en Chine axés sur la technologie gagnent également en popularité : certains touristes étrangers dépensent des milliers de dollars pour des itinéraires sur mesure leur permettant de visiter des usines intelligentes de véhicules à énergie nouvelle, de tester la conduite autonome et d'assister à des lancements de fusées. « Visiter la Chine pour découvrir l'avenir » devient une nouvelle tendance.

L'enquête montre que 92,2 % des personnes interrogées estiment que les services pratiques tels que les paiements mobiles, le train à grande vitesse et le covoiturage deviennent un élément important de l'expérience de voyage en Chine. Parallèlement, 91,2 % ont déclaré que la Chine offrait un espace permettant la mise en oeuvre de nouvelles technologies et de nouveaux produits du monde entier, grâce à la diversité de ses scénarios d'application et à l'importance de son marché de consommation, contribuant ainsi à faire évoluer les industries mondiales vers une plus grande envergure et une meilleure qualité.

Le tourisme réceptif constitue une fenêtre importante sur l'économie d'un pays. Derrière les foules qui se pressent aux points d'entrée pendant les vacances se cachent non seulement des flux d'informations et d'argent, mais aussi un flux de confiance. Les touristes étrangers votent avec leurs pieds, manifestant non seulement leur appréciation des paysages et de la culture chinoises, mais aussi leur confiance dans les perspectives économiques du pays.

L'enquête a révélé que 89,8 % des personnes interrogées saluent la croissance économique soutenue de la Chine, tandis que 80,6 % estiment que l'économie chinoise peut maintenir sa dynamique positive à long terme, ces deux chiffres restant élevés pour la quatrième année consécutive. Parallèlement, 71,7 % se sont dits disposés à voyager, à visiter ou à étudier en Chine. La hausse continue du tourisme entrant est un signe fort de l'amélioration des perspectives économiques et de la vitalité de la Chine.

Comme le dit le proverbe : « Les relations entre États reposent sur les liens entre les peuples, et ces liens se construisent grâce à la compréhension mutuelle. » L'afflux constant de touristes étrangers pendant les vacances reflète non seulement la résilience et la vitalité économiques de la Chine, mais témoigne également de la chaleur des échanges culturels et de l'apprentissage mutuel.

La Chine continuera à ouvrir davantage ses portes au monde, tandis que les liens entre les peuples chinois et ceux des autres pays ne cesseront de se resserrer. Alors que la Chine poursuit son développement de haute qualité et ouvre encore davantage son économie, sa croissance soutenue créera davantage d'opportunités pour les pays du monde entier et contribuera à une prospérité partagée.

Source CGTN Français

https://www.sidwaya.info/wp-content/uploads/2026/05/VID-20260525-WA00071.mp4