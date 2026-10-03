Ile Maurice: Rui Pedro réconcilie Maurice et son football

Et 1, et 2, et 3-0 ! Maurice n'a fait qu'une bouchée vendredi soir du Sri Lanka au terme d'un match ouvert et plaisant pour la première de Rui Pedro sur le banc mauricien. Technicien de l'académie de foot de Benfica à Maurice, en poste depuis un an, l'entraineur Portugais avançait à tâtons hier, privé de plusieurs cadres et ayant tenté d'inculquer une nouvelle philosophie de jeu et un nouveau style au Club M. Avec réussite.

Pour couronner le tout, le Sri Lanka s'avançait sur de lui après avoir battu les Seychelles deux fois coup sur coup (3-0 et 2-0) durant cette fenêtre de matchs internationaux. Mais les Dodos ne se sont pas fait prier pour briller et en mettre plein la vue à leur coach et à la faible assistance qui avait fait le déplacement, vendredi soir, au complexe sportif de Côte d'or.

Stephan de Robillard, notre expat 'australien', a été étincelant sur son côté gauche, et a ouvert le score sur un penalty provoqué par Ashley Nazira (1-0), à la 28 minute de jeu. Un but qui a fait basculer la rencontre puisque William François enfonçait le clou 5 minutes plus tard. Au retour des vestiaires, Aurélien François portait l'estocade finale à la 59e minute (3-0).

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La dernière demi-heure était beaucoup moins intéressante suite à une longue interruption ayant entraîné une cacophonie générale sur le terrain. Tout est parti du but d'Aurélien François que le coach Rui Pedro a célébré avec fougue avec le public mauricien, provoquant la fureur de son vis-à-vis, le Koweitien Abdullah Almuntairi. Après de vives discussions impliquant les deux bancs de touche et leurs staffs techniques, plus que les joueurs sur la pelouse - qui semblaient déboussolés attendant sagement que le jeu reprenne, Almuntairi fait quitter le terrain à ses joueurs, sous les sifflets du public.

Mais les visiteurs devaient finalement revenir à de meilleurs sentiments et ne pas endosser l'attitude de mauvais perdants (comme lors de la dernière finale de la CAN, Maroc-Sénégal, de triste mémoire !). 15 minutes se sont écoulées et le jeu a repris avec moins de mordant. Alors que Rui Pedro prenait un carton jaune et son homologue sri lankais un rouge, pour l'ensemble de son oeuvre ! Au bout de 9 minutes d'arrêt de jeu et une expulsion d'un joueur Sri Lankais (qui prenait un deuxième avertissement), Maurice pouvait célébrer sa belle victoire. Un gout si rare qu'il avait presque disparu de nos mémoires !

Il est vrai que l'adversaire n'avait pas aligné son équipe type, selon les propres dires du sélectionneur Abdulla Almuntairi avant le coup d'envoi, qui réserve le meilleur pour la fin, lundi, lors de la manche retour, toujours au complexe sportif de Côte d'or, à 1900. Mais les spectateurs présents ont apprécié la révolution opérée par Rui Pedro.

Voilà enfin une équipe qui joue au foot, veut la possession de balle et se projette rapidement vers l'avant, de quoi rendre enfin fier les fans du Club M derrière leur équipe. Pour un galop d'essai c'était très réussi. Vivement lundi !