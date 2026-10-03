Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 3 octobre 2026

revue de presse

Afrique du Sud : 43 assassinats politiques avant les municipales

À un mois des élections locales, au moins 43 personnes ont été tuées depuis le début de l’année dans des attaques présumées à caractère politique en Afrique du Sud, selon un rapport de l’organisation Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). Le pays entre dans une période électorale sous tension, alors que l’ANC, au pouvoir depuis la fin de l’apartheid, cherche à reconquérir son électorat.

Au moins 43 personnes ont été tuées dans 45 attaques liées à la politique recensées en Afrique du Sud entre le 1er janvier et le 30 septembre 2026, selon les données de la GI-TOC publiées vendredi dans un rapport intitulé Bullets and Ballots. Le bilan dépasse déjà, sur les neuf premiers mois de l’année, le total annuel enregistré par l’organisation depuis le début de son suivi en 2015. [Source Africanews]

Éthiopie : Le TPLF revendique le contrôle de l’aéroport de Mekele

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Les forces tigréennes ont revendiqué le contrôle de l’aéroport Alula Aba Nega de Mekele, capitale de la région du Tigré, dans le nord de l’Éthiopie, sur fond de reprise des affrontements avec les forces pro-gouvernementales.

Selon des sources proches des forces tigréennes, leurs combattants ont pris le contrôle de l’aéroport de la capitale du Tigré après de nouveaux combats dans et autour de Mekele. Cette évolution, qui n’a pas pu être vérifiée indépendamment dans l’immédiat, intervient alors que les tensions connaissent une nouvelle escalade dans la région.

Les autorités fédérales éthiopiennes n’ont pas immédiatement confirmé cette revendication. Les communications avec plusieurs zones du Tigré étant difficiles, les informations sur la situation militaire restent limitées. [Source Apanews]

Cuivre et or au sommet : La RDC, la Zambie et le Ghana parmi les gagnants africains

Pendant que la hausse du pétrole et des denrées alimentaires pèse sur les pays importateurs, une autre flambée joue en faveur de plusieurs économies africaines. Selon la Banque mondiale, le cuivre approche 14 500 dollars la tonne et l’or se maintient au-dessus de 4 300 dollars l’once. Pour la RDC, la Zambie et le Ghana, l’écart avec les cours de 2025 se chiffre en milliards de dollars de recettes d’exportation.

La flambée mondiale des matières premières ne fait pas que des perdants sur le continent. Les données mensuelles publiées le 2 octobre par la Banque mondiale, la « Pink Sheet », montrent que plusieurs métaux évoluent à des niveaux exceptionnels, au moment même où le pétrole et les céréales s’envolent. [Source Afrik.com]

Sénégal : Le parquet ouvre une enquête pour « crimes contre l’humanité » sur les violences de 2021-2024

Le parquet de Dakar a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les violences survenues au Sénégal entre 2021 et 2024, dans le cadre de faits susceptibles, selon lui, de relever de la qualification de « crimes contre l’humanité ». Les investigations déjà menées ont permis de recenser provisoirement 76 morts, dont 41 dans la région de Dakar, ainsi que plus de 200 personnes présentées comme victimes de torture ou de traitements inhumains, cruels ou dégradants.

Le procureur de la République précise que la Section de recherches de la gendarmerie a travaillé sur le dossier entre octobre 2025 et septembre 2026. Au total, 166 victimes et témoins ont été entendus et des documents médicaux ont été exploités. [Source Beninwebtv]

Niger : RSF saisit l'ONU après la disparition du journaliste Moussa Kaka

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) a annoncé ce vendredi avoir saisi l'ONU après la disparition fin août au Niger du journaliste Moussa Kaka, directeur d'une télévision privée.

La disparition du journaliste, âgé de 66 ans, est survenue quelques jours après une mutinerie qui avait secoué la capitale Niamey pendant près de 24 heures et que le régime a finalement déjouée avec l'aide déterminante de son allié russe.

Les autorités n'ont pas communiqué sur cette disparition. RSF a "saisi le groupe de travail des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires afin qu'il demande aux autorités nigériennes d'ouvrir une enquête ou de communiquer sur les circonstances de la disparition forcée de Moussa Kaka", a déclaré le directeur du bureau Afrique subsaharienne de RSF Sadibou Marong, cité dans un communiqué de l'ONG. RSF a précisé avoir effectué cette démarche lundi. [Source Africa Radio]

Guinée : Le président Mamadi Doumbouya gracie l'opposant Aliou Bah

Plusieurs dizaines de prisonniers condamnés se sont vus accorder une remise totale de peine à l'occasion de la fête nationale guinéenne, vendredi 2 octobre. Parmi eux figure notamment l'opposant Aliou Bah, qui avait été arrêté fin 2024 et condamné en mai 2025 à deux ans de prison pour « offense et diffamation » envers le chef de l'État.

La décision a été annoncée le jour de la fête nationale guinéenne, vendredi 2 octobre. À cette occasion, le président Mamadi Doumbouya a accordé une remise totale de peine à 217 détenus parmi lesquels figure Aliou Bah, le président du Mouvement démocratique libéral (MoDeL). Condamné en mai 2025 à deux ans de prison pour « offense et diffamation » envers le chef de l’État, celui-ci était incarcéré depuis le mois de décembre 2024. [Source RFI]

Ebola en RDC : La pire épidémie de l’histoire du pays franchit la barre des 4 000 morts

Le pays fait face à une flambée inédite du virus mais la présence de groupes armés et la défiance d’une partie des populations locales entravent la riposte. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, est sur place pour marquer le soutien de Paris aux autorités locales et aux humanitaires.

La République démocratique du Congo (RDC) est en proie à la dix-septième épidémie de maladie à virus Ebola de son histoire, devenue en quelques mois la plus meurtrière jamais connue dans ce vaste pays d’Afrique centrale. Selon les dernières données des autorités congolaises, au jour du vendredi 2 octobre, 8 300 cas dont 4 018 décès et 2 162 guérisons ont été recensés depuis le début de l’épidémie, pour un taux de létalité de 48,4 %. [Source Le Monde Afrique]

Transport, énergie, mines : La Russie étend ses intérêts au Togo

Réunis à Lomé du 29 septembre au 1er octobre, responsables publics et entreprises russes ont travaillé sur un projet de corridor destiné à acheminer des marchandises vers le marché togolais et les pays du Sahel. Le port de Lomé occupe une place déterminante dans les projets russes.

À Lomé, la première réunion de la Commission intergouvernementale de coopération commerciale, économique, scientifique et technique s’est achevée jeudi 1er octobre après trois jours de travaux. La délégation russe était notamment conduite par le ministre de l’Énergie, Sergueï Tsivilev.

Parallèlement aux discussions gouvernementales, Moscou avait dépêché une mission d’affaires pilotée par son ministère des Transports. Vingt-neuf participants, issus notamment des secteurs de la logistique, des transports et de la construction mécanique, ont pris part aux rencontres. [Source LSI Africa]

Le Botswana critiqué pour avoir tué 23 éléphants lors des célébrations de l'indépendance

Le gouvernement du Botswana a autorisé l'abattage de 23 éléphants pour les célébrations de la fête de l'indépendance cette semaine, suscitant des critiques de la part de conservationnistes et d'un de ses anciens présidents.

Les licences pour chasser ces éléphants ont été délivrées dans plusieurs districts du pays, chacun recevant une partie du quota global. Les autorités ont déclaré vendredi que la viande issue des éléphants servirait à approvisionner des communautés rurales dans le besoin, pour justifier cette décision.

Bien que l'éléphant de savane d'Afrique soit classé en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature, le pays d'Afrique australe compte une importante population d'éléphants estimée à environ 130 000 individus, plus que tout autre État. [Source TRT Afrika]

Éliminatoires CAN 2027 : Scores fleuves, surprises, remontada... Résultats et classements après la 2e journée

Les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027 ne sont pas décisives, mais donnent déjà un aperçu des forces en présence. Entre confirmation et déception, la 2e journée a connu des matchs palpitants. Des victoires aux scores fleuves, des remontada spectaculaires, des victoires à l’économie et des défaites surprises ont jalonné cette journée.

Parmi les grosses surprises de la journée, il y a bien évidemment le naufrage du Nigeria, trois fois vainqueurs de la CAN, face à la Guinée-Bissau (0–3). Une victoire des Djurtus face aux Super Eagles qui ne souffre d’aucune contestation tant les Bissau-guinéens ont été supérieurs.

Après ce succès, la Guinée-Bissau, vainqueur de la Tanzanie (2-0) lors de la première journée prend seule la tête du groupe L (Tanzanie, Nigeria, Madagascar et Guinée-Bissau) avec 6 points, devant le Nigeria 3 points, avec un bon goal-average intéressant qui peut être déterminant lors du décompte final [Source Le 360 Afrique]