Angola: Le gouvernement veut des universités au service du développement

Huambo — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Dionísio da Fonseca, a souligné ce vendredi à Huambo la nécessité pour le monde universitaire angolais de se mettre au service du développement durable et de l'élaboration de solutions pour le pays.

S'exprimant lors de l'ouverture de l'année universitaire 2026-2027, placée sous le thème « Consolider la qualité, transformer les connaissances et servir l'Angola », le responsable a affirmé que l'université ne devait pas se limiter à délivrer des diplômes, à une époque où le pays a besoin de davantage de connaissances pour générer du développement.

Il a insisté sur le fait que le milieu universitaire doit produire des connaissances et des solutions, interroger la réalité et anticiper les défis futurs grâce à une intelligence mise au service de la société angolaise ; d'où la nécessité de renforcer les liens entre les établissements d'enseignement supérieur, l'État, le secteur entrepreneurial et les communautés.

Il a soutenu que les établissements d'enseignement supérieur doivent être, de plus en plus, des moteurs de la transformation économique et sociale du pays, car il ne peut y avoir de souveraineté économique sans capacités scientifiques et technologiques.

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« Un pays qui se contente d'importer des connaissances et des technologies reste dépendant des capacités d'autrui. L'Angola doit progressivement accroître sa capacité à produire des connaissances technologiques et de l'innovation », a souligné le responsable.

Dionísio da Fonseca a mis en avant le fait que la recherche scientifique ne doit plus être perçue comme une activité complémentaire, mais comme une dimension centrale de la stratégie de développement national.

Selon le ministre, l'Angola a connu ces dernières décennies une expansion considérable de l'enseignement supérieur ; aujourd'hui, les jeunes de différentes provinces ont un meilleur accès à l'université, tout en restant plus proches de leurs communautés.

À cet égard, il a ajouté que cette véritable expansion doit également se traduire par une amélioration de la qualité, une équité territoriale, le développement de formations de troisième cycle, la recherche, l'innovation et une meilleure capacité à répondre aux besoins du pays.

Dans cette optique, il a souligné que l'Exécutif oriente les investissements vers l'expansion et la modernisation des infrastructures de l'enseignement supérieur, tout en favorisant l'informatisation, la modernisation de la gestion des établissements et la qualification du corps enseignant.

Concernant Huambo, il a mis en avant la construction du Centre d'excellence pour la sécurité alimentaire, l'agriculture et la gestion des sols ; ce centre constituera un pôle majeur de recherche, d'innovation et de développement technologique, jouant un rôle stratégique dans la formation du capital humain.

Transformation numérique

Dionísio da Fonseca a souligné que, dans ce domaine, le numérique représente à la fois une opportunité et un défi pour l'éducation, car l'intelligence artificielle, la science des données, la robotique, la biotechnologie et les nouvelles technologies transforment les métiers et l'organisation des sociétés.

Il a souligné que Huambo dispose des atouts nécessaires pour jouer un rôle clé dans cette stratégie, grâce à sa tradition universitaire, sa situation géographique et son potentiel dans les secteurs agricole, industriel et technologique, permettant ainsi d'établir des liens entre les différents domaines de la société. JSV/MS/LUZ