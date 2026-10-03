Afrique: Le Président João Lourenço participe au Forum Alamein Afrique-GO63

Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, participe ce matin, à El Alamein (Égypte), à la cérémonie d'ouverture du Forum Alamein Afrique-GO63, aux côtés d'autres dirigeants du continent.

L'événement est officiellement ouvert par le Chef de l'État égyptien, Abdel Fattah El-Sisi; la cérémonie d'ouverture comprend également des allocutions d'Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, ainsi que d'autres personnalités.

L'intervention du Président João Lourenço aura lieu après la séance d'ouverture, lors de la session plénière consacrée au thème « Le nouveau pacte de croissance pour l'Afrique dans un monde en pleine tourmente ».

Le Forum Alamein Afrique-GO63 se tient en marge du Sommet de l'AUDA-NEPAD (qui a également lieu aujourd'hui) et du 8e Sommet de coordination semestrielle entre l'Union africaine et les Communautés économiques régionales (CER).

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João Lourenço coprésidera également, ce jour, avec son homologue égyptien El-Sisi, le sommet des pays fondateurs de l'Agence de développement de l'Union africaine - Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD).

Le chef de l'État angolais, João Lourenço, préside le Comité d'orientation des Chefs d'État et de gouvernement (HSGOC) de cette agence.