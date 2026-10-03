Afrique: Le Président João Lourenço participe au Forum Alamein Afrique-GO63

3 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par El Alamein (Envoyé spécial)

Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, participe ce matin, à El Alamein (Égypte), à la cérémonie d'ouverture du Forum Alamein Afrique-GO63, aux côtés d'autres dirigeants du continent.

L'événement est officiellement ouvert par le Chef de l'État égyptien, Abdel Fattah El-Sisi; la cérémonie d'ouverture comprend également des allocutions d'Évariste Ndayishimiye, président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, ainsi que d'autres personnalités.

L'intervention du Président João Lourenço aura lieu après la séance d'ouverture, lors de la session plénière consacrée au thème « Le nouveau pacte de croissance pour l'Afrique dans un monde en pleine tourmente ».

Le Forum Alamein Afrique-GO63 se tient en marge du Sommet de l'AUDA-NEPAD (qui a également lieu aujourd'hui) et du 8e Sommet de coordination semestrielle entre l'Union africaine et les Communautés économiques régionales (CER).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

João Lourenço coprésidera également, ce jour, avec son homologue égyptien El-Sisi, le sommet des pays fondateurs de l'Agence de développement de l'Union africaine - Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD).

Le chef de l'État angolais, João Lourenço, préside le Comité d'orientation des Chefs d'État et de gouvernement (HSGOC) de cette agence.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.