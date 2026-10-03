Afrique: La ZLECAf et l'AUDA-NEPAD au coeur des réunions de l'Union africaine

El Alamein (De notre envoyé spécial) - L'évaluation de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et l'adaptation du modèle de fonctionnement de l'AUDA-NEPAD au contexte actuel de l'intégration régionale domineront les réunions de l'Union africaine (UA) à El Alamein, en Égypte.

Ces perspectives ont été exposées ce vendredi par le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, à l'occasion de la participation du Président de la République d'Angola, João Lourenço, au segment de haut niveau du Forum Alamein Afrique-GO63, au sommet de l'Agence de développement de l'Union africaine-Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD) et à la 8e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine et les Communautés économiques régionales (CER).

S'adressant à la presse à El Alamein au sujet de la réunion des fondateurs de l'AUDA-NEPAD, le ministre a rappelé que l'organisation célèbre ses 25 ans d'existence et que João Lourenço participe à la rencontre en tant que président en exercice du Comité d'orientation des Chefs d'État et de gouvernement de l'agence.

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Il a indiqué que, lors du sommet de coordination entre l'UA, les Communautés économiques régionales et les Mécanismes régionaux -- considérés comme les piliers de l'organisation continentale --, le chef de l'État angolais participera en tant que membre du Bureau, en qualité de rapporteur.

« Lors de cette réunion, l'Angola a la responsabilité de présenter le rapport de l'AUDA-NEPAD, qui constitue l'un des objets de ce sommet », a souligné Téte António.

Lors de la réunion, a-t-il précisé, seront également présentés les rapports des Communautés économiques régionales et du commissaire aux Affaires économiques de la Commission de l'Union africaine, contenant des informations sur l'état de l'intégration économique sur le continent, la mise en oeuvre de la ZLECAf et les activités de l'AUDA-NEPAD.

Selon le ministre, l'agenda reconnaît également l'importance du secteur privé dans le processus d'intégration régionale, raison pour laquelle les réunions bénéficient d'une forte présence de représentants des secteurs public et privé.

Téte António intervient ce vendredi lors du Dialogue sur la diplomatie économique, consacré au thème « Transformer les relations en commerce et en investissement », dans le cadre de la session plénière intitulée « Commerce : de la diplomatie à l'exécution - Libérer le commerce et l'intégration à travers l'Afrique ».

