Afrique: L'Angola souhaite placer le commerce et l'investissement au coeur de l'agenda diplomatique africain

El Alamein (Envoyé spécial) - Le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, a souligné l'urgence de placer le commerce et l'investissement au premier plan de l'agenda diplomatique africain, estimant que les facteurs économiques sont à l'origine de la plupart des conflits.

Cette déclaration a été faite vendredi lors du Dialogue sur la diplomatie économique, organisé dans le cadre du Sommet de l'AUDA-NEPAD et du 8e Sommet de coordination semestrielle entre l'Union africaine et les Communautés économiques régionales (CER).

Le Président Abdel-Fattah El-Sisi ouvre officiellement ce jour le Forum d'affaires Alamein-Afrique, en présence de plusieurs dirigeants africains, dont le chef de l'État angolais, João Lourenço.

Le ministre angolais a identifié l'éducation, les infrastructures, la transformation locale des ressources naturelles et le renforcement du dialogue intra-africain comme des éléments cruciaux pour le développement du continent.

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La consolidation du marché commun, la préservation de la paix, la lutte contre le fardeau de la dette ainsi que l'élaboration de solutions résilientes face à la dégradation de l'environnement et aux grandes épidémies figurent également parmi ces priorités.

Sur le plan social, compte tenu du fait que les jeunes constituent la majeure partie des 1,6 milliard d'habitants du continent africain, il a jugé urgent d'investir dans leur formation grâce à des politiques éducatives harmonieuses et complémentaires.

Téte Antonio a plaidé pour le renforcement des compétences du capital humain face aux impacts de l'intelligence artificielle, comme stratégie pour retenir les talents locaux, décourager l'exode et tirer pleinement parti du dividende démographique.

En matière d'infrastructures et de connectivité, le dirigeant a rappelé que la République d'Angola a accueilli, en octobre de l'année dernière, le 3e Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique.

Il a exhorté les partenaires et les gouvernements à évaluer rigoureusement la mise en oeuvre des engagements pris, en assurant un suivi et en corrigeant les éventuelles lacunes afin d'accélérer les échanges commerciaux intra-africains.

Concernant les ressources naturelles et les minéraux critiques, le ministre a plaidé pour que leur transformation industrielle s'opère intégralement sur le sol africain.

Cette stratégie, selon le diplomate, vise à créer des emplois locaux et à conférer un avantage concurrentiel sur le marché mondial, tout en neutralisant les rivalités géo-économiques extérieures qui agissent souvent comme des catalyseurs de conflits locaux.

S'agissant de l'architecture de sécurité et du silence des armes, il a souligné le rôle actif du Président de la République, João Lourenço, en tant que Champion pour la paix et la réconciliation en Afrique.

Il a également mis en exergue la tenue récente, en août, du 21e Sommet extraordinaire de l'Union africaine à Luanda.

Téte António a déploré le fait que les pays africains consacrent des sommes exorbitantes au service de la dette, au détriment d'investissements essentiels dans la santé, l'éducation et les infrastructures structurantes.

Par ailleurs, il a profité de l'occasion pour partager l'expérience réussie de l'Angola en matière d'atténuation des impacts climatiques dans le sud du pays, grâce au canal de Cafu et aux barrages de Ndue et de Calucuve.

Lors de la table ronde ministérielle spéciale, l'Égypte a plaidé pour une intégration économique plus poussée entre les pays africains afin de libérer le potentiel économique du continent et d'accroître sa participation au commerce mondial.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'Émigration et des Expatriés, Badr Abdelatty, la directrice exécutive de l'AUDA-NEPAD, Nardos Bekele-Thomas, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Burundi et président en exercice du Conseil exécutif de l'Union africaine, Édouard Bizimana, entre autres personnalités, ont également pris part à ce dialogue. ADR/ART/LUZ