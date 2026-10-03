Angola: Handball - Luanda accueille pour la première fois la Coupe d'Afrique des clubs champions

Luanda — Au-delà de la compétition sur le terrain, cette 47e édition du tournoi continental, dont l'organisation mobilise plus de 600 personnes, constitue également une vitrine permettant à l'Angola de faire découvrir aux visiteurs sa diversité culturelle et gastronomique, tout en dynamisant des secteurs tels que l'hôtellerie, la restauration, les transports, le tourisme et les services.

Athlètes, entraîneurs, dirigeants de clubs, membres de la Confédération africaine de handball (CAHB) et autres invités mettront une fois de plus à l'épreuve la capacité de l'Angola à organiser des événements internationaux, tout en profitant de l'hospitalité de sa population.

Durant dix jours, 17 équipes venues de différentes régions du continent, aux côtés de six équipes hôtes, se disputeront le titre de la plus grande compétition de clubs en Afrique. Le trophée féminin est actuellement détenu par le Petro de Luanda, tandis que le club égyptien d'Al Ahly détient le titre masculin.

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L'Angola est représenté dans le tournoi par le Primeiro de Agosto, l'Interclube et le Petro de Luanda chez les messieurs, ainsi que par le Petro de Luanda, le Primeiro de Agosto et la Casa do Pessoal do Porto do Lobito (CPPL) chez les dames; pour les équipes de Lobito et les « Petrolíferos » (surnom du Petro de Luanda masculin), il s'agit d'une première participation à ce type de compétition.

Les matchs se dérouleront dans les salles omnisports de Kilamba et de Paulo Bunze, tandis que les installations de Dream Space, de l'ISPTEC et de l'ASA serviront aux entraînements des équipes participantes.

À l'approche de la compétition, Luanda commence également à accueillir les délégations étrangères qui participeront à l'épreuve, un mouvement appelé à s'intensifier durant le week-end (les 3 et 4), période précédant l'ouverture officielle du tournoi.

Bien qu'il s'agisse de la première édition de la Coupe des clubs champions d'Afrique organisée dans le pays, l'Angola n'en est pas à son coup d'essai en matière d'organisation d'événements majeurs de la discipline : le pays a accueilli à deux reprises le Championnat d'Afrique des nations féminin (en 2008 et 2016) ainsi que les tournois de qualification olympique féminins (en 2015 et 2023) pour les Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016 (Brésil) et de Paris 2024 (France).

Voici la composition des groupes :

Hommes

Groupe A : FAP (Cameroun), Flowers (Bénin), Petro de Luanda (Angola) et APR HBC (Rwanda)

Groupe B : Al Ahly (Égypte), Renaissance (Côte d'Ivoire) et Interclube (Angola)

Groupe C : Zamalek (Égypte), Mechal (Éthiopie) et Veto HBC (Cameroun)

Groupe D : Primeiro de Agosto (Angola) et JSK (République démocratique du Congo)

Compétition féminine

Groupe A : Al Ahly (Égypte), Primeiro de Agosto (Angola), FAP (Cameroun), HBC Abidjan (Côte d'Ivoire) et Mazembe (RDC)

Groupe B : Petro de Luanda (Angola), CPPL (Angola), TKC (Cameroun), Flowers (Bénin) et Héritage (RDC). VC/LUZ