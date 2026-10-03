Angola: Lancement samedi de la campagne « Angola Chama por Ti »

Luanda — La campagne de sensibilisation et de mobilisation sociale « Angola Chama por Ti » (L'Angola fait appel à toi) débute ce samedi à Luanda, afin d'encourager les citoyens majeurs à mettre à jour leurs données personnelles et électorales.

Cette initiative, coordonnée par le Ministère des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale (MINTTICS) en collaboration avec les gouvernements provinciaux et avec le soutien des ministères de l'Administration du territoire (MAT) et de la Justice et des Droits de l'homme (MINJUSDH), se poursuivra jusqu'à la fin du mois de décembre.

À Luanda, le lancement est prévu dans les municipalités de Kilamba, Cacuaco, Cazenga et Viana.

La campagne vise à sensibiliser et à mobiliser les citoyens âgés de 18 ans et plus, y compris ceux qui atteindront cet âge d'ici le 31 mars 2027, pour la mise à jour de leurs données personnelles, la preuve de vie ainsi que l'établissement ou l'obtention de leur carte d'identité.

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Cette initiative répond à la nécessité d'intensifier la mise à jour des données personnelles, conformément aux objectifs fixés.

Dans les autres régions du pays, les actions de mobilisation se dérouleront sur des sites définis par les gouvernements provinciaux, avec des équipes mobiles prêtes à accueillir les citoyens, tandis que les médias assureront la couverture des activités et diffuseront des messages de sensibilisation.

La campagne prévoit également la diffusion de spots télévisés et radiophoniques, de messages dans les programmes audiovisuels, ainsi que l'envoi de messages téléphoniques deux fois par semaine pour inciter à la mise à jour des données personnelles et à la réalisation de la preuve de vie.

Pour effectuer l'inscription sur les listes électorales et la procédure de preuve de vie, les citoyens doivent se rendre aux guichets uniques de service au public (BUAP), munis de leur carte d'identité ou de leur carte d'électeur, même si celles-ci sont périmées.

Les ressortissants angolais résidant à l'étranger peuvent accomplir cette démarche auprès des ambassades et consulats, sur présentation de leur carte d'identité, de leur carte d'électeur ou de leur passeport ordinaire.

La procédure de mise à jour du fichier électoral, qui vaut également preuve de vie, se déroule du 15 juin 2026 au 31 mars 2027 et concerne les citoyens angolais âgés de plus de 18 ans, qu'ils résident dans le pays ou à l'étranger.