Angola: Partenariat commercial entre l'Angola et l'Égypte dans le secteur des transports

- Le président du Conseil d'administration de l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations, Arlindo Rangel, a déclaré ce vendredi à El Alamein qu'il existe un partenariat commercial entre l'Angola et l'Égypte dans le domaine des transports.

Sans entrer dans les détails, le responsable s'est exprimé devant la presse ce vendredi au sujet de la participation angolaise au Forum Alamein Afrique-GO63, qui se tient à El Alamein du 2 au 4 octobre avec la présence de 15 entreprises angolaises.

Il a estimé que l'événement offrait des perspectives intéressantes pour la promotion des exportations de produits angolais vers de nouveaux marchés -- notamment ceux ayant déjà atteint l'autosuffisance -- ainsi que pour l'implantation d'entreprises nationales à l'étranger.

De son côté, le président du groupe OPAIA, Agostinho Kapaia, invité à participer à un panel sur la sécurité alimentaire en Afrique, s'est félicité de pouvoir partager l'expérience du groupe concernant le projet d'engrais Amufert.

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Il a exprimé sa fierté quant à ce modèle de partenariat public-privé, qualifié d'« important pour l'Angola et pour le continent ».

L'objectif du forum est de créer les conditions permettant aux entrepreneurs africains de faire des affaires, dans la perspective de l'Union africaine visant à renforcer le commerce intra-africain.

« Nous avons présenté le projet Amufert également dans l'optique de nouer des partenariats. Nous avons eu plusieurs réunions et, effectivement, il existe un grand potentiel dans notre pays et sur notre continent », a-t-il déclaré.

Lors du panel, l'importance de solutions africaines aux problèmes de l'Afrique a été soulignée, notamment grâce à l'utilisation de produits naturels africains ; le projet Amufert constitue à cet égard un modèle associant la participation de l'État, via la Sonangol et le Fonds souverain, et l'apport du secteur privé.

« Nous utilisons un produit africain, une main-d'oeuvre jeune angolaise et un financement provenant d'une banque africaine », a-t-il fait remarquer, ajoutant que le message délivré lors du forum mettait l'accent sur la nécessité de produire en Afrique, de transformer les produits africains, de nourrir le continent et, enfin, d'exporter vers le reste du monde.

« L'Afrique ne peut pas être uniquement synonyme de problèmes ; elle doit également faire partie de la solution au défi mondial de la sécurité alimentaire », a-t-il souligné.

Le ministre angolais des Affaires étrangères est intervenu ce vendredi lors du Dialogue sur la diplomatie économique, organisé dans le cadre du Sommet de l'AUDA-NEPAD et de la 8e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine et les Communautés économiques régionales (CER).

Le gouvernement égyptien, Afreximbank et l'AUDA-NEPAD ont créé ce forum pour rassembler des décideurs politiques africains influents au sein d'une alliance inédite entre dirigeants des secteurs public et privé, alliant pouvoir politique et capacité entrepreneuriale.

Ce samedi, le Président João Lourenço interviendra lors de la séance plénière consacrée au thème « Le nouveau pacte de croissance pour l'Afrique dans un monde en pleine tourmente ».

Environ deux mille participants étaient attendus pour cet événement. ADR/ART/LUZ