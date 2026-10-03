Angola: Suspension de la grève des agents de justice à partir de lundi

Luanda — La grève des agents de justice sera suspendue lundi, suite à un accord conclu entre le gouvernement et le Syndicat des agents de justice (SOJA, sigle en portugais), a annoncé ce vendredi à Luanda le secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, Pedro Filipe.

La paralysie de la justice, entamée il y a deux semaines, a abouti à la signature d'un accord entre les parties prévoyant la suspension de la grève et permettant la reprise normale des activités des services de justice dès lundi.

Selon Pedro Filipe, qui s'exprimait devant la presse à l'issue de la rencontre entre les parties, l'accord est le fruit de l'examen des huit points figurant dans le cahier de revendications du SOJA, notamment ceux relatifs aux conditions de travail et à la promotion des agents du secteur.

« La grève est suspendue et, à partir de lundi, les services de justice pourront reprendre leurs activités normales », a déclaré le secrétaire d'État.

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Parmi les engagements examinés figure le concours public en cours au Ministère de la Justice et des Droits de l'homme, qui devrait permettre la promotion et l'avancement des agents du secteur dans leurs catégories et carrières respectives.

Selon Pedro Filipe, 2 385 postes sont à pourvoir.

Le responsable a également indiqué qu'un accord avait été trouvé pour modifier le modèle de versement de la quote-part des émoluments aux agents du secteur, une mesure dont la mise en oeuvre est prévue pour le dernier trimestre de 2026.

De son côté, le secrétaire d'État à la Justice, Osvaldo Benza Amaro, a assuré que le ministère reste ouvert à un dialogue permanent avec les travailleurs, afin de trouver des solutions pour améliorer les conditions de travail et la prestation des services publics.

« Nous sommes au terme d'un processus de négociation avec le Syndicat des agents de justice (SOJA), ce qui démontre que le Ministère de la Justice et des Droits de l'homme est effectivement ouvert à un dialogue permanent », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ce dossier fait l'objet d'un examen conjoint avec d'autres départements ministériels, l'objectif étant de conclure le processus d'ici novembre de cette année.

Pour sa part, le porte-parole du SOJA, Denilson Duro, a souligné que les promotions des travailleurs, l'amélioration des conditions de travail et la répartition des recettes provenant des émoluments figuraient parmi les principales préoccupations du syndicat.

Les revendications portent notamment sur le respect des règles relatives aux promotions, l'amélioration des infrastructures et des conditions de travail, ainsi que sur l'octroi d'une indemnité d'isolement aux agents affectés dans des zones reculées.

Denilson Duro a également souligné la nécessité d'améliorer la communication interne au sein du Ministère de la Justice ; les parties ont ainsi reconnu l'importance de perfectionner les mécanismes de communication institutionnelle afin de prévenir de nouveaux conflits sociaux. AB/ART/LUZ