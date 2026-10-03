Afrique: Le Président João Lourenço en Égypte pour des sommets africains

- Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, est arrivé ce vendredi à El Alamein, en Égypte, pour participer au Sommet de l'AUDA-NEPAD et à la 8e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine et les Communautés économiques régionales (CER).

Samedi, lors du sommet de l'AUDA-NEPAD et, simultanément, du Forum Alamein Afrique-GO63, João Lourenço interviendra lors de la session plénière consacrée au thème « Le nouveau pacte de croissance de l'Afrique dans un monde en pleine turbulence ».

Cette intervention suivra la cérémonie d'ouverture, marquée par les discours du Président de l'Égypte, Abdel Fattah El-Sisi, du Président du Burundi et Président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, ainsi que du Président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Youssouf.

Par la suite, le président du conseil d'administration de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), George Elombi, et la directrice exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine - Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (AUDA-NEPAD), Nardos Bekele-Thomas, prendront la parole.

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Le président-directeur général du groupe Dangote, le Nigérian Aliko Dangote, figure également parmi les intervenants de la journée.

L'Union africaine a approuvé, en février 2026, l'élection de João Lourenço à la présidence du Comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement (HSGOC) de l'AUDA-NEPAD, pour un mandat de deux ans.

L'élection a eu lieu dans le cadre de la 39e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine, qui s'est tenue à Addis-Abeba (Éthiopie) les 14 et 15 février 2026. À cette occasion, Évariste Ndayishimiye a pris la présidence de l'Union africaine pour l'année 2026.

En sa qualité de champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation nationale, João Lourenço participe ce dimanche au 8e Sommet de coordination semestrielle de l'Union africaine, des Communautés économiques régionales et des Mécanismes régionaux.

Cette réunion vise notamment à harmoniser les politiques et à réexaminer la répartition des tâches entre les États membres, l'Union africaine, les CER et les Mécanismes régionaux -- telle que définie par les chefs d'État et de gouvernement en janvier 2017 -- afin de concrétiser l'agenda de l'intégration continentale.

Le Président de la République d'Angola est accompagné à El Alamein par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, ainsi que par les ministres des Relations extérieures, de l'Industrie et du Commerce, des Finances et de la Planification.

L'Afrique compte huit Communautés économiques régionales reconnues par l'Union africaine, à savoir : la SADC (Communauté de développement d'Afrique australe), la CEDEAO (Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest), la CEEAC (Communauté économique des États de l'Afrique centrale), le COMESA (Marché commun de l'Afrique orientale et australe), la CAE (Communauté d'Afrique de l'Est), l'UMA (Union du Maghreb arabe), l'IGAD (Autorité intergouvernementale pour le développement) et la CEN-SAD (Communauté des États sahélo-sahariens).

La situation géographique de l'Angola permet au pays d'appartenir simultanément à la SADC et à la CEEAC, deux des Communautés économiques régionales reconnues dans le cadre de l'intégration continentale.