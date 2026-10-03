Angola: Les accidents de la route font plus de 400 morts dans le Cuanza-Sul

Sumbe — Quatre cent vingt-neuf personnes ont trouvé la mort et 1 229 ont été blessées dans les 875 accidents de la route enregistrés entre janvier et septembre de cette année dans la province du Cuanza-Sul, a déclaré le chef des services de la circulation et de la sécurité routière, le surintendant en chef Moisés Paulo.

Le responsable a communiqué ces informations vendredi, lors d'une réunion avec des membres de l'Association des chauffeurs de taxi du Cuanza-Sul, de l'AMOTRANG et des responsables d'auto-écoles, afin d'analyser la situation de la sécurité routière dans la province.

Selon le surintendant en chef Moisés Paulo, les accidents ont eu lieu en divers points de la province ; une situation qu'il a jugée préoccupante compte tenu du nombre de morts et de blessés.

« Nous devons nous mobiliser pour sensibiliser les automobilistes et les motocyclistes, vu le nombre de victimes », a-t-il affirmé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Moisés Paulo a appelé les conducteurs à adopter une conduite défensive afin de contribuer à réduire le nombre d'accidents et de victimes sur les routes de la province.

Il a également exhorté les motocyclistes à porter régulièrement un casque de protection pour réduire les risques de décès et de blessures graves en cas d'accident.

Lors de la réunion, les chauffeurs de taxi ont examiné des questions liées à la sécurité routière, au respect des règles de conduite et à l'accidentologie, entre autres sujets.

La province du Cuanza Sul compte plus de 200 membres répartis entre différentes associations de chauffeurs de taxi. IS/FF/MS/LUZ