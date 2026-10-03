Afrique: Organisation des élections - Le chef de l'État appelle au soutien des Forces armées

Le colonel Randrianirina place les Forces armées au coeur des défis de la Refondation. À l'Acmil d'Antsirabe, hier, il leur a lancé un appel pour contribuer au bon déroulement et à la fiabilité du processus électoral.

Une mission. C'est ainsi que le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, qualifie les deux objectifs de son mandat à la tête de la Transition. Deux objectifs qui consistent à mener à bien la Refondation de la République et le processus électoral pour un retour à l'ordre constitutionnel. Sur ce deuxième point en particulier, il en appelle au soutien des Forces armées.

Le locataire d'Iavoloha a lancé cet appel, hier, dans une allocution qu'il a prononcée à la cérémonie de sortie de promotion des nouveaux officiers à l'Académie militaire (Acmil) d'Antsirabe. Faisant référence au fait que lui et d'autres sortants de l'Acmil sont au pouvoir, il a lancé : « Nous avons fait le serment de servir la population et la nation. Nous prenons notre responsabilité aujourd'hui. C'est le moment de changer le pays. (...) Nous avons une mission. Une mission dont la population attend de nous la réalisation. La première est de conduire le pays vers la Refondation de la République. La seconde est de conduire le pays vers des élections transparentes, impeccables et acceptées de tous, afin que le prochain Président soit réellement celui que les Malgaches ont voulu et ont élu ».

Devant les jeunes nouveaux officiers et l'assistance composée notamment des principaux chefs militaires, le colonel Randrianirina lance : « Nous avons besoin de vous pour nous aider. Nous avons besoin de vous, la nouvelle promotion qui vient de terminer votre formation, pour nous aider. (...) Démontrez votre patriotisme. Démontrez que vous êtes des citoyens responsables et exemplaires ». Dans une interview accordée à la radio des Nations unies, durant son séjour à New York, la semaine dernière, il a déclaré : « Tenir les élections en 2027 est mon souhait le plus cher, car je suis un homme de parole ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le programme de la Refondation prévoit en effet de tenir un référendum constitutionnel et la présidentielle avant fin 2027. Des scrutins suivant les normes de transparence et de fiabilité requises. Un engagement réaffirmé à maintes reprises par l'officier supérieur et l'ensemble de l'Exécutif. Les péripéties politiques, dont le retard de la concertation nationale, risquent d'impacter le calendrier imparti. Sur la question de l'organisation d'élections « impeccables», le colonel Randrianirina appelle donc en renfort ses frères d'armes afin de lui prêter main forte.

Probité

L'appel intervient quelques jours après la clôture des Assises des Forces armées, qui ont porté sur la réforme et le repositionnement de l'institution militaire. Ces Assises, organisées durant plusieurs mois, ont notamment abouti à des propositions visant à renforcer l'organisation, les capacités et le professionnalisme des Forces armées.

De prime abord, cet appel pourrait avoir une portée sécuritaire. Lors de la cérémonie de clôture des Assises des Forces armées, samedi dernier, le locataire d'Iavoloha a déclaré que la sécurité est un des socles de la Refondation de la République. Il y a une portée sur la stabilité nationale, mais aussi des conditions sécuritaires optimales pour permettre que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. La sécurisation des opérations, des bureaux de vote, du matériel électoral et des déplacements dans les zones difficiles d'accès pourrait notamment nécessiter l'intervention des Forces de défense et de sécurité.

Étant donné la conjoncture, le message d'Antsirabe pourrait aussi dépasser la seule question sécuritaire. Il intervient dans un paysage politique encore en construction. Une arène qui est pourtant déjà en ébullition en perspective d'une éventuelle redistribution de la carte politique et surtout en vue des prochaines échéances électorales. L'appel aux Forces armées pourrait alors être une volonté de disposer d'un relais institutionnel stable dans un environnement politique où les alliances et les positions peuvent évoluer au gré des intérêts et des échéances.

Cette dimension n'est pas nouvelle dans les discours du pouvoir. En janvier, le chef de l'État avait déjà appelé les Forces armées à l'accompagner dans la réussite de la Refondation. Cependant, la réussite de cet objectif d'élections

« impeccables et acceptées de tous » ne dépendra pas uniquement du volet sécuritaire. Elle reposera essentiellement sur la crédibilité des règles électorales, la confiance des citoyens envers les institutions étatiques et les entités électorales, et la transparence des opérations. Il s'agira donc de mettre en place les conditions légales et structurelles pour que les résultats soient acceptés de tous.

Toutefois, à s'en tenir aux propos du général Ely Razafitombo, ministre des Forces armées, l'appel du chef de l'État a reçu un écho favorable. « Nous vous garantissons, Monsieur le Président, que les Forces armées malgaches seront toujours derrière vous pour vous soutenir dans la mise en place de la sécurité sur l'ensemble du territoire et pour atteindre les objectifs de Refondation de la République», affirme-t-il. Par ailleurs, s'agissant de l'exemplarité, le colonel Randrianirina demande également aux officiers et aux éléments des Forces armées de démontrer leur patriotisme par la probité, « par le refus de la corruption ». La corruption électorale est justement un des fléaux qui plombent la crédibilité des scrutins.