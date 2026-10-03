Madagascar: Inclusion financière - La digitalisation et les services financiers à démocratiser

L'essor du mobile money a transformé l'écosystème financier du pays. Si l'accès aux services financiers mobiles s'est facilité, leur utilisation reste à élargir, notamment pour les paiements du quotidien.

Le mobile money est devenu incontournable dans le paysage financier malgache. Plusieurs entreprises accélèrent leurs efforts pour attirer davantage d'utilisateurs et élargir l'accès aux services financiers numériques. Hier, lors d'une rencontre avec la presse au siège de Mvola à Ankorondrano, les responsables de la société ont présenté leurs nouvelles orientations. « Sur les deux dernières années, Mvola a été victime de son propre succès. Nous avons grandi plus vite que ce qui était prévu, le marché s'est considérablement développé », a affirmé Alexandre Castel, CEO de la société.

Selon les chiffres communiqués par l'entreprise, près de 4 millions de personnes utilisent Mvola et plus de 60 000 cashpoints maillent le territoire. Plus de 50 000 marchands acceptent également les paiements via ce service. Les paiements marchands occupent désormais une place centrale dans la stratégie de l'entreprise, sur un marché marqué par une forte progression des transactions.

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« L'enjeu est de rendre plus simple et plus attractif au quotidien le service de paiement marchand de Mvola. Pour le client, le principe est désormais clair: 0 frais lors d'un paiement auprès d'un marchand Mvola. Les frais sont pris en charge par le marchand. Pour les commerçants, cette évolution permet de proposer à leurs clients un moyen de paiement sans frais et s'accompagne aussi d'avantages dédiés », a expliqué Alexandre Castel. Parmi ces avantages, la société annonce trois retraits gratuits par semaine pour les commerçants, jusqu'à 250 000 ariary par retrait.

Le paiement marchand constitue ainsi un axe de développement pour les opérateurs de mobile money. Plus largement, selon les chiffres de l'International Finance Corporation (IFC), la valeur des transactions effectuées par téléphone portable a doublé entre 2021 et 2023. Les données de la Coordination nationale de la finance

Dynamique mondiale

Le mobile money et le mobile banking prennent une place croissante dans les pratiques financières à Madagascar. Dans un pays où une grande partie de la population vit en milieu rural et où les contraintes logistiques restent importantes, le téléphone portable facilite l'accès aux services financiers.

Le taux de bancarisation traditionnel se situe autour de 18 % de la population, selon les statistiques de la Banky Foibe, tandis que le mobile money dépasse les 10 millions de comptes actifs, selon l'IFC. Ces indicateurs mesurent toutefois des réalités différentes : le nombre de comptes ne correspond pas nécessairement au nombre d'utilisateurs, une même personne pouvant en détenir plusieurs.

Cette expansion s'inscrit dans une dynamique mondiale. D'après le rapport de l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie (GSMA) cité, la valeur des transactions d'argent mobile a dépassé 2 100 milliards de dollars en 2025. Alors qu'il avait fallu vingt ans pour atteindre les 1 000 milliards de dollars, ce montant a doublé en seulement quatre ans. Le nombre de comptes enregistrés atteint, quant à lui, 2,3 milliards.

Selon la plateforme Digital Virgo, « cette accélération montre que la valeur des transactions augmente désormais plus rapidement que leur volume, signe évident que les utilisateurs s'engagent dans des activités financières plus approfondies et plus complexes ». À Madagascar, les opérateurs cherchent à accompagner cette évolution en développant de nouveaux usages, notamment le paiement auprès des commerçants.