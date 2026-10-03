Madagascar: Toamasina - La plateforme de Tsarakofafa renforce la capacité logistique

Le stockage et le transit des conteneurs doivent gagner en fluidité grâce aux nouveaux aménagements prévus sur le site.

La capacité logistique de Toamasina doit se renforcer avec l'aménagement de la plateforme multimodale logistique et portuaire de Tsarakofafa, dans le cadre du projet d'extension du port de Toamasina. Située à environ huit kilomètres du port, cette infrastructure doit notamment servir au stockage temporaire des conteneurs avant leur réexpédition vers les ports secondaires de la région.

La réalisation de plusieurs travaux d'aménagement a été confiée à la Société malgache d'aménagement de travaux publics. Un accord de partenariat avec la Société du port à gestion autonome de Toamasina a été signé hier à Ankorondrano. Selon le directeur général de la Société du port à gestion autonome de Toamasina, Heritiana Anicet Randriambahoaka, « cet accord officialise l'attribution du marché à la Société malgache d'aménagement de travaux publics, dont l'offre était la mieux-disante ».

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Le chantier devrait durer douze semaines. Il comprend notamment l'aménagement d'environ un kilomètre de voirie en béton, la construction d'un canal de 1,6 kilomètre, ainsi que l'installation de dalles, de trottoirs et de lampadaires. La plantation de palmiers figure également parmi les travaux prévus.

Amélioration

Ces aménagements doivent surtout améliorer la liaison entre la plateforme et le port. Ils viennent compléter d'autres infrastructures déjà en cours, notamment un parking, un giratoire et un pont destiné à assurer la connexion avec le site portuaire.

Pour les opérateurs économiques, l'enjeu dépasse la construction des infrastructures. Une plateforme dédiée au stockage temporaire des conteneurs peut contribuer à mieux organiser les mouvements de marchandises et à fluidifier leur acheminement. Cette organisation peut également faciliter les opérations liées au transport et à la distribution des produits entrant ou sortant du pays.

Le projet mobilise par ailleurs deux entreprises publiques malgaches. Pour la Société du port à gestion autonome de Toamasina, le choix de la Société malgache d'aménagement de travaux publics doit permettre à cette dernière de développer ses activités et d'augmenter son chiffre d'affaires. Il s'agit également de valoriser les compétences locales dans la réalisation d'infrastructures stratégiques.

À terme, la plateforme de Tsarakofafa est appelée à renforcer les capacités logistiques de Toamasina et à soutenir les échanges avec les ports secondaires de la région. Pour les entreprises comme pour les usagers de la chaîne de transport, l'objectif est ainsi de disposer d'un circuit de marchandises mieux structuré, capable d'accompagner la croissance des activités économiques.