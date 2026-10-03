Madagascar: Basketball 5X5 - N1A - Revanche entre les gendarmes et le RBC Boeny

La GNBC, le RBC Boeny, le BCB Boeny et le COSPN, champion en titre, composent le dernier carré du championnat de Madagascar N1A. Des demi-finales de rêve pour le public.

Très attendue, la GNBC n'a pas tremblé face au BC Somava. Les gendarmes ont rapidement pris les commandes de ce quart de finale, dont le coup d'envoi a été donné à 13 h 58. Après l'ouverture du score par Somava, Fiary a remis les deux équipes à égalité avant que la GNBC ne passe à la vitesse supérieure. En trois minutes, les hommes en vert et jaune ont creusé l'écart, 8-2, puis 12-2. Somava peinait à trouver son rythme et subissait la pression défensive adverse.

À mi-parcours du premier quart-temps, la GNBC menait 16-3. Dès son entrée, Danz s'est illustré avec un tir à trois points. Le tableau affichait alors 21-5. Les gendarmes ont poursuivi leur démonstration et bouclé le premier acte avec dix-sept longueurs d'avance, 28-11.

Le deuxième quart-temps a repris sur les mêmes bases. Somava tentait de réagir, mais chaque tentative trouvait une réponse du côté de la GNBC. Fiary et Cédric alimentaient la marque et permettaient aux gendarmes de maintenir la pression. À 5 min 30 s de la pause, l'écart atteignait déjà vingt-quatre points, 41-17.

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Les joueurs de la Sava se sont accrochés malgré tout. Quelques paniers ont déclenché les applaudissements du public, mais la GNBC a gardé la main. Un dunk de John est venu ponctuer une première période largement dominée par les gendarmes. À la pause, ces derniers menaient 54-30. Après trente minutes, ils restaient en tête, 72-58.

BCB Boeny en force

L'écart s'est réduit à quatorze points (75-61), mais la GNBC a rapidement repris ses distances. À 6 min 35 s de la fin, elle menait 80-63. Trois minutes plus tard, l'issue du match ne faisait guère de doute (88-67). Danz a ajouté un panier à trois points et les gendarmes ont conclu la rencontre sur une victoire 92-70.

« Nous avons souffert durant les deux premiers quarts-temps, car mes joueurs ont eu du mal à entrer dans le match », analyse Jimmy Razafindrakoto, entraîneur du BC Somava. Pour la GNBC, le prochain rendez-vous aura une saveur particulière. « Nous n'avons plus droit à l'erreur comme en phase de groupes. Nous allons affronter le RBC en demi-finale et nous comptons prendre notre revanche pour aller en finale », annonce le coach des gendarmes.

Le dernier carré prend également les couleurs de Boeny. Le BCB Boeny a fait la différence face au MBC, battu 72-60. Avec l'Allemand Adrien Breitlauch dans ses rangs, la formation de Boeny s'offre une place parmi les quatre dernières équipes en lice. Le RBC Boeny complète la présence de la région en dominant la COSFA, 74-61. Il retrouvera donc la GNBC pour une demi-finale très attendue. Le RBC avait déjà battu les gendarmes en phase de groupes.

« Puisque nous sommes dans le dernier carré, nous avons le titre dans un coin de la tête, mais nous restons prudents en pensant d'abord à la demi-finale », confie Anihla Anthony, président du BCB Boeny.

Le COSPN, tenant du titre, a dû batailler jusqu'au bout pour rejoindre le dernier carré. Accrochés par l'ASCUT, les policiers étaient à égalité, 60-60, au terme du temps réglementaire. La prolongation de cinq minutes a finalement tourné à leur avantage. Le COSPN s'est imposé 70-66 et reste en course pour conserver sa couronne.