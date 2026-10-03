Madagascar: Concert - Njakatiana à la reconquête d'Antsonjombe

Après plusieurs années d'absence sur cette scène, Njakatiana répond à l'appel de son public avec « Antsika Mianakavy Jiaby », un concert qui promet plusieurs surprises ce dimanche 4 octobre au Coliseum d'Antsonjombe.

Le retour de Njakatiana au Coliseum d'Antsonjombe se prépare sous le signe de la nostalgie, mais aussi de la surprise. Prévu de 14 h 30 à 18 h 30, « Antsika Mianakavy Jiaby » réunira plusieurs générations autour d'un répertoire qui traverse les différentes périodes de sa carrière.

« Le répertoire sera vraiment varié : il y aura les anciennes chansons, celles du milieu de ma carrière et les chansons actuelles », annonce l'artiste. Plusieurs changements de costumes sont également prévus, tandis que certains artistes pourraient intervenir avant le début du spectacle. Des collaborations sont envisagées, avec des interprètes susceptibles de reprendre certaines de ses chansons, tandis que Njakatiana pourrait à son tour revisiter des titres de leurs répertoires.

Le choix d'un spectacle en plein air répond directement à une demande de longue date de son public. « Beaucoup de personnes me demandaient quand j'allais refaire un spectacle en plein air, en journée », explique Njakatiana.

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Parmi ses admirateurs de longue date, Matilde se réjouit de ce retour. « Je suis très heureuse que Njakatiana ait répondu à l'appel de ses fans pour un spectacle en plein air. La nostalgie sera au rendez-vous », confie-t-elle.

Un rendez-vous attendu par ses fans

Sur scène, le chanteur sera accompagné de musiciens, d'un choeur, de deux groupes de danseurs et de ses danseurs habituels. Le public est attendu dès 10 heures, avec une attention particulière portée à la sécurité, notamment pour les familles et les spectateurs venant de loin.

Une carrière marquée par les grands rendez-vous.

Ce concert s'inscrit dans une carrière commencée en 1992, avec ses débuts professionnels sur la scène du Roxy. Le 2 mai 1993 reste notamment un moment important de ses débuts. Au fil des années, Njakatiana s'est produit sur plusieurs grandes scènes, notamment au Palais des Sports et à Antsonjombe.

L'un des épisodes marquants de son parcours reste celui où il avait organisé deux grands concerts presque simultanément, au Club Nautique d'Ivato et à Antsonjombe, où se trouve aujourd'hui le Coliseum. Pour rejoindre les deux scènes le même jour et se produire devant ses fans, l'artiste avait utilisé un hélicoptère, qui lui avait également permis de faire une entrée remarquée sur scène. Les deux rendez-vous avaient réuni au total plus de 50 000 spectateurs.

Le Coliseum occupe ainsi une place particulière dans son histoire. Après plusieurs prestations dans ce lieu depuis les années 1990, Njakatiana y avait célébré ses 25 ans de carrière en 2017. En 2022, son spectacle marquant ses 30 ans de carrière au Palais des Sports avait affiché complet, tout comme son concert du 14 février organisé dans cette même salle.

Avec « Antsika Mianakavy Jiaby », Njakatiana retrouve donc une scène qui a accompagné plusieurs moments de son parcours. Entre anciennes chansons, collaborations et surprises, le rendez-vous devrait surtout permettre à l'artiste de renouer avec son public dans une ambiance placée sous le signe des souvenirs.