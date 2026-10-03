Madagascar: Anniversaire de la première république - L'État clarifie le statut du 14 octobre

Le 14 octobre devrait être déclaré chômé mais payé. Entreprises, écoles et administrations attendent encore la confirmation officielle de l'État.

Le statut du mercredi 14 octobre n'est pas encore officiellement fixé. Selon les premières informations communiquées aux responsables de la communication du ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, cette journée devrait être déclarée chômée mais payée. La décision doit toutefois encore être officialisée par le texte attendu à l'issue du Conseil des ministres.

Cette clarification est particulièrement attendue par les entreprises et les travailleurs, qui doivent déterminer les modalités d'organisation de leurs activités. À SITA SARL, le principe annoncé est de se conformer aux dispositions qui seront finalement arrêtées par les autorités.

Les établissements scolaires privés sont également concernés par cette décision. À l'école privée Voltaire, le professeur Rojo Vilolette appelle à davantage de clarté dans les décisions de l'État. La publication du texte officiel doit notamment permettre aux établissements de définir l'organisation des cours et du personnel.

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Modalités applicables

Le statut de cette journée aura également des incidences sur les administrations, les banques, les commerces et les transports. Les dispositions arrêtées par l'État détermineront ainsi le fonctionnement de ces différents secteurs le 14 octobre.

Selon une source au sein du ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, la décision doit encore être officialisée à l'issue du Conseil des ministres. Une communication devrait ensuite préciser les modalités applicables.

En parallèle, les préparatifs des festivités du 14 octobre se poursuivent. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de la Propriété foncière, le général Lylison René de Rolland, qui dirige le comité chargé de leur organisation, a annoncé plusieurs manifestations dans différentes régions. Les célébrations devraient notamment débuter le 13 octobre dans la région Sofia, avec des activités prévues à Antsohihy, Anahidrano et Anjiamangirana.