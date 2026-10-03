Madagascar: Bien-être au travail - De nouveaux défis pour la santé et la sécurité des salariés

Le monde du travail est en pleine mutation. Les entreprises doivent faire face à de nouveaux défis en matière de santé, de sécurité et de bien-être des travailleurs : évolution des organisations, transformation des métiers, risques ergonomiques, charge mentale, changements climatiques et nouvelles exigences réglementaires. Ces enjeux ont été au coeur de la conférence-débat sur le thème

« Sensibilisation à l'ergonomie au travail et performance globale », organisée hier à Antsahabe par l'Espace sanitaire interentreprises d'Antananarivo (Esia).

Face à ces enjeux, cet organisme sanitaire interentreprises a noté la nécessité de l'approche préventive et durable de la santé au travail. Cette conférence-débat, qui a réuni plusieurs acteurs majeurs de la santé et de la sécurité au travail, notamment des représentants du ministère du Travail, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi que des entreprises et acteurs de terrain, a permis de créer un espace d'échanges entre experts, entreprises et professionnels afin de mieux comprendre les risques auxquels les travailleurs sont exposés et surtout de réfléchir aux solutions permettant de les anticiper.

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« Investir sur l'humain ne consiste pas uniquement à répondre aux problèmes lorsqu'ils apparaissent. Il s'agit également de prévenir, anticiper et accompagner les transformations du monde professionnel, afin de préserver durablement la santé, les compétences et la capacité des travailleurs à contribuer à la performance de leur entreprise», note l'Esia.