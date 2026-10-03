Madagascar: Flyover Anositzato - Les premières démolitions commencent

3 Octobre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Fanilo Mampianintsoa

Les premières démolitions des habitations concernées par le projet du flyover d'Anosizato ont commencé. Les propriétaires ayant reçu leur indemnisation procèdent à la libération des emprises nécessaires à la réalisation du chantier. L'État est en phase d'achèvement du paiement des compensations. Un délai d'un mois est accordé aux propriétaires concernés pour démolir leurs constructions après réception de leur indemnité. Cette opération doit permettre de libérer progressivement les espaces nécessaires aux travaux.

En parallèle, les préparatifs du chantier avancent sur le terrain. La voie destinée à l'accès des engins est en cours d'aménagement. Cette étape doit faciliter l'acheminement des équipements et permettre le démarrage de la construction du premier pont.

Le projet prévoit la construction de deux nouveaux ponts. L'infrastructure doit accueillir une chaussée à quatre voies afin de renforcer la capacité de cet axe et d'améliorer la circulation dans cette zone d'Anosizato.

Les travaux doivent être réalisés sans couper totalement la circulation. Un dispositif de sécurité et de gestion des déplacements est prévu autour de la zone de chantier pour permettre aux usagers de continuer à circuler pendant les différentes phases des travaux.

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Avec les premières démolitions et la préparation des accès, le chantier du flyover d'Anosizato commence ainsi à prendre forme. La libération des emprises constitue une étape préalable avant la réalisation des principaux ouvrages prévus dans le projet.

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